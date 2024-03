Reporta Chihuahua tres incendios forestales activos en Guachochi y Bocoyna

El estado de Chihuahua reporta tres incendios forestales en los municipios de Guachochi y Bocoyna. En lo que va de la semana a nivel nacional la incidencia de incendios forestales se ha triplicado y a la fecha hay 130 incendios activos.

Ante esta situación se pide a la ciudadanía que va a salir al campo a cocinar o acampar revisar bien que las fogatas sean liquidadas, no tirar cerillos o colillas de cigarro a fin de evitar un siniestro.

Te puede interesar: Incendios forestales amenazan animales en peligro de extinción en la Sierra Tarahumara

La Secretaría de Desarrollo Rural dio a conocer el reporte de los incendios forestales, el corte a las 10:00 horas de este jueves 28 de marzo arroja que son tres los incendios activos.

Foto: Secretaría de Desarrollo Rural

El primer incendio se registra en el ejido de Chiquita y Tatahuichi en el municipio de Guachochi, donde se encuentran siete combatientes trabajando en el control del fuego.

El segundo incendio que se registra en el municipio de Guachochi está focalizado en el ejido Basihuare, en este se cuenta con 11 combatientes.

El tercer incendio se reporta en el municipio de Bocoyna en el ejido de San Ignacio de Arareco, a la fecha son 8 los combatientes que trabajan en el control.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Foto: Secretaría de Desarrollo Rural

Los tres incendios iniciaron este jueves y a la fecha no existe una cantidad exacta de la superficie afectada, debido a que en ninguno de los casos se ha podido controlar el fuego.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

A la fecha, la entidad acumula 50 incendios forestales en el 2024, por lo que se han reforzado las acciones de prevención con la participación de mil 300 técnicos y especialistas en incendios forestales.

Camargo Carne asada provoca incendio en Los Filtros (VIDEO)

A nivel nacional al corte del miércoles se reportan 130 incendios activos, con una afectación de 8 mil 176 hectáreas. Los estados con mayor afectación son Hidalgo, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Guanajuato y México.

La Secretaría de Desarrollo Rural recomienda a los visitantes que no arrojen cerillos o cigarros encendidos en caminos o carreteras; no tirar basura sobre todo vidrio porque crea efecto lupa con los rayos del sol y provoca incendios. No hacer fogatas porque una flama puede provocar un gran incendio. Apagar el fuego de inmediato.