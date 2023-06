Sin luz ni agua, habitantes de Chínipas atraviesan la onda de calor

Pobladores de Chínipas denunciaron que desde el lunes por la noche no cuentan con agua y luz. Este es uno de los municipios más calurosos de la entidad con más de 42 grados Celsius.

“Anoche no dormimos por el calorón”, afirmó Estela Ruiz, una de las habitantes, quien explicó que en el pueblo no hay luz desde las 21:30 horas del lunes y sin aire no pueden dormir, porque el calor es insoportable.

Explicó que la gente se pasa la noche sentada en la banqueta de su vivienda o en los patios, porque dentro de la casa el calor es peor.

“Es triste vivir en un pueblo que se ufana de bonitos paisajes, habitantes muy hospitalarios, pero con problemas de abastecimiento de agua y caminos de acceso en malas condiciones, además de un servicio eléctrico pésimo”, denunció la señora Múñoz.

Hay personas que cuentan con cisterna y bomba de agua, quienes cuentan con suficiente agua para uso doméstico y para beber, pero hay otras personas que no tienen agua ni para tomar.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Las denunciantes señalaron que hay personas que desperdician el agua y las autoridades no hacen nada para sancionarla, cuando hay personas que no cuentan con agua para bañarse.

El consumo de energía se multiplica y ello ocasiona que las cuchillas de la luz no den abasto, por lo que sufren constantes apagones, a pesar de que en reiteradas ocasiones han solicitado que se instalen transformadores más grandes, que puedan dar abasto a la demanda de la población.

Los habitantes del municipio hicieron un llamado a las autoridades estatales y federales para que los auxilien porque el calor es irritante.