Ha recibido estado 145 mil vacunas contra Covid-19

La subsecretaria de Salud, Mirna Beltrán Arzaga, informó que han llegado al estado 145 mil 480 vacunas, y este día se espera que llegue un nuevo cargamento, que paulatinamente se aplicará tanto a personal de Salud como adultos mayores de 60 años.

Especificó que esos más de 145 mil biológicos, corresponden a los laboratorios AstraZeneca, Pfizer y Sinovac.

Por otra parte, hizo un llamado a la población para acudir a vacunarse únicamente cuando sea convocada por las autoridades y a llevar consigo la documentación que se solicita, a fin de agilizar el proceso para beneficio de todas las partes involucradas.

La funcionaria estatal explicó que las personas deben portar una identificación con fotografía y el CURP impreso, lo cual agiliza las actividades para que el ciudadano salga mucho más rápido de las filas que se generan en los puntos de vacunación.

“Hay que ir bien alimentados, si usted está tomando algún medicamento, por favor no suspenda, hay que tomarlo, hay que acudir con ropa cómoda de acuerdo al clima, y lo más importante, no se movilice de un municipio a otro, la vacuna está llegando a todos los municipios. Por favor no lleguemos a quitarle esa oportunidad a la población local de ahí”, declaró.

Expuso que si la persona vive en el municipio donde llega la brigada de vacunación y no ha cambiado la dirección de la identificación con fotografía, se debe llevar un comprobante de domicilio que acredite que radica en esa municipalidad.

“La vacuna es la mejor esperanza que tenemos ahorita ante la pandemia, además de todas las medidas preventivas que debemos llevar y que hemos llevado durante un año religiosamente. No bajemos la guardia por favor, vienen estas vacaciones, tratemos de no movilizarnos, de no hacer reuniones, nos salir de vacaciones, no hacer congregaciones de personas, porque eso nos puede llevar a una alza de contagios y no queremos aumentar ese número de defunciones, no queremos perder más vidas en el estado”, aseveró.

Señaló que la pandemia cambió el sistema tradicional de vacunación y ahora este esquema se realiza mediante la unión de esfuerzos entre las instancias federales como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría del Bienestar y las instituciones estatales de la Salud.

Manifestó que también se tienen avances en la vacunación a personal de Salud que labora en hospitales particulares.

Mirna Beltrán Arzaga explicó que si bien falta muy buena parte de la población, hay un avance satisfactorio en los 19 municipios en los cuales se iniciaron estas acciones.

La subsecretaria anunció que este jueves llega el lote semanal que permitirá avanzar más en este objetivo, por lo que durante este día se dará a conocer a cuales municipios se destinará la remesa.

Enfatizó que estas vacunas tienen nombre y rostro, es decir, van destinadas específicamente a cada persona, por lo cual se invita a la población a no movilizarse si no es convocada o forma parte del segmento poblacional que las autoridades indiquen