Hoy audiencia virtual vs Maru por caso "nómina secreta"

A las 9 horas de este día, el Tribunal Superior de Justicia agendó una nueva audiencia en contra de María Eugenia Campos Galván, Rodrigo de la Rosa y María Ávila Serna, quienes deberán comparecer de forma Virtual por presuntamente haber recibido recursos ilegales cuando eran diputados locales, por instrucción del exgobernador César Horacio D. J.

Bajo la causa penal 2821/20202, los tres imputados fueron notificados para declarar de forma virtual, ante el Poder Judicial del Estado, a fin de llevar a cabo la audiencia inicial donde el juez de control podrá formularle los cargos correspondientes tras presuntamente haber recibido pagos de lo que se conoce como la “nómina secreta” del exmandatario.

A pesar de que esta causa penal se ha aplazado en tres ocasiones, la defensa de María Eugenia reitera que no se ha realizado la entrega de la carpeta de forma completa, por lo que no tienen una garantía de un plano de igualdad y por lo que no pueden acceder a una defensa bien organizada.

El cinco de marzo, la defensa de María Eugenia, solicitó que la audiencia se celebrará de forma virtual toda vez que temían a sufrir "algún atentado a la integridad física" y querían evitar contagios de covid19 por lo cual se realizará a través de mecanismos virtuales.