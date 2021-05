Hoy inicia vacunación para embarazadas y adultos de 50 y más

La Jornada de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para el municipio de Chihuahua iniciará este miércoles para los adultos de 50 a 59 años, a quienes se les aplicará la primera dosis de la vacuna Pfizer que busca disminuir el impacto de la Covid-19. Se pide a la ciudadanía respetar los horarios asignados por apellido a fin de disminuir los tiempos de espera.

La doctora Wendy Ávila Coronado, subdirectora de Medicina Preventiva, informó que esta jornada comprenderá cuatro días, para ello se cuenta con suficientes dosis para dar cobertura a este grupo de edad.

Hoy miércoles se iniciará con los adultos cuya letra del primer apellido inicie con A, B, Ch, C y D.

El jueves 20 de mayo será para los apellidos que inicien con E hasta la M; el viernes de la N a la S, y el sábado de la T a la Z, además de embarazadas y personas faltantes de la primera dosis.

Los puntos de vacunación serán: el Centro de Convenciones y la Universidad del Valle de México para vacunación peatonal. Mientras que en el Campus II de la Universidad Autónoma de Chihuahua y el Estadio Monumental Chihuahua en la Deportiva Sur será peatonal y vehicular.

Se pide a la población respetar los horarios a fin de que el proceso sea más ágil y con tiempos de espera reducidos. Además de descargar e imprimir el expediente de vacunación desde la liga: https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php No olvide llevar su identificación oficial y la copia de la CURP.

Claudia Murillo, de la Policía Vial, informó que el ingreso al Centro de Convenciones será por la puerta de la Casa Redonda, por lo que la fila deberá hacerse sobre la avenida De las Industrias. Se les permitirá el acceso para que se estacionen y se bajen hacia el punto de vacunación. En el punto del Campus Universitario se pidió a la población que no se estacionen en la avenida San Miguel El Grande porque por esa zona se hace la fila para el drive thru. Se podrá ingresar hacia el área de Seminarios para que se estacione y pueda caminar hacia el módulo peatonal. Mientras que en el módulo del Polifórum se pide no estacionarse en el periférico De la Juventud, sino acceder al área de estacionamiento y caminar hacia el módulo.

El ingeniero Idelfonso Díaz, meteorólogo de la Coordinación Estatal de Protección Civil, informó que para estos días se registrarán temperaturas calurosas que oscilarán entre los 29 y 32 grados centígrados. Se recomienda hidratarse bien, portar ropa clara, una cachucha o sombrero para evitar un golpe de calor. Para el sábado se esperan lluvias aisladas a partir de las 13:00 horas y en forma de chubasco después de las 18:00 horas, por lo que se recomienda portar un paraguas.

HORARIOS PARA VACUNACIÓN

Miércoles 19 de mayo

Letra A 8:00 -11:00

Letras B y CH 11:00 -14:00

Letra C 14:00 -16:00

Letra D a la F 16:00 -18:00

Jueves 20 de mayo

Letra G 8:00 -11:00

Letra H a la K 11:00-14:00

Letra L 14:00-16:00

Letra M 16:00-18:00

Viernes 21 de mayo

Letra N a la O 8:00-11:00

Letra P y Q 11:00-14:00

Letra R 14:00-16:00

Letra S 16:00-18:00

Sábado 22 de mayo

Letra T a la U 8:00-11:00

Letra V a la Z 11:00-14:00

Mujeres embarazadas a partir de la novena semana de gestación y personas faltantes que cumplan con la edad. De 14:00 a 18:00 horas.

PUNTOS DE VACUNACIÓN

Vacunación peatonal

Centro de Convenciones

Universidad del Valle de México (UVM)

Vacunación vehicular y peatonal

Campus II de la UACh

Estadio Monumental Chihuahua en Deportiva Sur

Deberás presentarte con lo siguiente:

-Identificación oficial

-Copia de la CURP

Importante descargar e imprimir el expediente de vacunación desde la liga:

https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php

