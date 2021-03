Iniciaron investigación sin denuncia del Municipio: Francisco Molina

El abogado de María Eugenia Campos Galván, Francisco Molina Ruiz, dijo que fue extraño que hayan iniciado la investigación en contra de María Eugenia Campos, sin alguna denuncia que generará el Ayuntamiento quien fue la víctima de estos hechos.

Lo anterior, luego de que culminará la audiencia de formulación de cargos, la cual se suspendió tras solicitar copias de la investigación para el representante del Ayuntamiento, en su carácter de víctima de los hechos.

"Deben entregar copias al municipio, porque es considerado como víctima en el proceso, todas las partes en plano horizontal, deben contar con los mismos derechos, uno de ellos es imponerse de la carpeta de investigación. Me parece que la petición del ayuntamiento, es muy atinada, porque no es una víctima cualquiera es una entidad pública, en esos términos, tiene que analizar si hubo o no quebranto" refirió.

Francisco Molina Ruiz, dijo desconocer cuál es la insistencia del gobernador de mantener una carpeta con consigna, si "ni siquiera lo va a ver, el ya no será gobernador cuando esto avance, tiene trastornado al gobierno del estado, de que no logren hacer lo que pretenden".