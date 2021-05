Insiste Municipio de Meoqui en ignorar a policía baleado

El exagente de la policía municipal de Meoqui, Miguel Calderón, denunció que la Presidencia Municipal y la Dirección de Seguridad Pública en ese municipio, insisten en deslindarse de sus responsabilidades en materia laboral, y dejándolo desamparado luego de que por accidente uno de sus compañeros lo lesionará con tres disparos de arma de fuego, dejándolo con severas secuelas de salud.

Añadió que la demanda se irá hasta los juzgados federales, toda vez que fue lesionado, el agente fue hostigado laboralmente hasta que fue dado de baja sin que se le haya indemnizado conforme a la ley.

“El Municipio no ha querido ningún acercamiento, se puso la demanda en el mes de diciembre y hasta la fecha no se ha visto ninguna voluntad de llegar a un acuerdo; se tuvo un acercamiento por medio del abogado, con el licenciado Granados, que es el encargado del Tribunal Municipal de Meoqui, pero se reciben puras negativas, posiblemente por parte del alcalde Ismael Pérez Pavia”, aseveró el ex agente afectado.

Señaló que el funcionario municipal Gabriel Ortega, por medio de un tercero le pidieron que si desea obtener la liquidación, que presente su renuncia voluntaria o de lo contrario no llegarían a ningún arreglo, sin embargo el afectado se negó, pues eso significaría darles la razón y todo el proceso jurídico quedaría desechado.

Adelantó que irán con las autoridades federales y tramitar un amparo para que se le dé celeridad al asunto y obligar al Municipio para que dialoguen y puedan llegar a un acuerdo.

Recordó que las secuelas que le quedaron tras las lesiones de bala que recibió, le siguen ocasionando problemas de salud, por lo que calificó como injusto que ni la corporación ni la Presidencia Municipal se quieran hacer responsables por el accidente.