Invitan a campaña "Llévate o deja una chamarra"

Campaña llévate o deja una chamarra para los que no tienen, es llevada por “Gorras Chiwas”, quienes iniciaron primero con algunas chamarras que les quedaron de una venta y posteriormente invitaron a la ciudadanía y clientes a donar sus chamarras nuevas o en buen estado, para que quien no tenga chamarra en esta temporada invernal se lleve una.

Ubicados en la avenida Zaragoza número 1311, Daniel Orozco y sus empleados de la tienda de “Gorras Chiwas”, se dieron a la tarea de iniciar una campaña que de pronto se les ocurrió, al ver las bajas temperaturas que llegaron de pronto y al sobrarles algunas chamarras de trabajos que habían hecho, las pusieron en un anaquel en el exterior del negocio, para que quien las necesitara tomara una.

Al paso de los días la gente fue llegando y cuando les explicaba esto a los clientes, ellos mismos regresaban después y dejaban unas ahí, “la verdad si se han llevado muchas, pues la gente pasa y ve el anuncio y escoge alguna, solo le pedimos a quienes no tengan necesidad no se lleven, pues hay gente de buenos carros que se detiene y se lleva y eso no es justo la idea es ayudar a quienes en verdad lo necesitan”, dijo Daniel Orozco dueño del negocio.

La policía llega también y se lleva algunas y más tarde nos envía fotografías de cuando se lo entregan a algún hombre o mujer en situación de calle, si usted desea unirse a la campaña, puede acudir directamente a la tienda y dejar su chamarra nueva o de medio uso, que finalmente le quitara el frio a algún ciudadano, que la necesite.









