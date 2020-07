Ivone siente la adrenalina en el fútbol

“Empecé a jugar futbol porque mis hermanos jugaban este deporte y como siempre iba a ver los partidos que disputaban, un buen día me entró la curiosidad y fui a preguntarle al entrenador que si podía entrenar y probarme”: comenta la futbolista universitaria Ivone Esmeralda Vielma Landeros, sobre lo que fueron sus inicios en esta disciplina que le ha permitido conseguir varios logros y crecer como estudiante y como persona.

“Recuerdo que en ese tiempo sólo había equipos de la rama varonil y fui la primer niña que tuve acción en un partido jugando en la "Liga de Asqueles" que se desarrolló en las instalaciones de la Deportiva de Torreón portando la playera del equipo Cruzeiro que era dirigido por el Amado Salgado cuando yo tenía como 10 años de edad”.

Jugar con niños fue un punto clave para que yo me decidiera por este deporte, ya que se trataba de una actividad hasta cierto punto brusca y me gustaba sentir la adrenalina de disputarles el balón en cada jugada”. Poco tiempo después, a los 12 años de edad dejó de jugar en la categoría varonil y se inició en los torneos estatales con equipos escolares femeniles.

Su calidad mostrada desde un inicio se vio premiada al asistir a varios torneos: Copa Gallos, Copa Coca Cola, Olimpíada Nacional, Copa Santos Peñoles, Copa Mazatlán, Copa Telmex, Torneo Telmex Universitario, CONDDE, y algunos torneos relámpago y cuadrangulares de 7x7, street soccer y futbol rápido.

“A los 17 años empecé a jugar en un colegio aquí en Torreón, me llevaron a Olimpiadas Nacionales y Copa Telmex, y después de eso el profesor me menciono que tenía contacto con algunas universidades y que solo debía de hacer algunas pruebas, entonces me contacto la maestra del equipo de la UACH y estuvimos en contacto, me enseño los campus y el estadio, y desde que conocí eso decidí que chihuahua era una buena opción” dijo sobre su llegada a la capital chihuahuense.

“Siempre me he caracterizado por tomar y afrontar las oportunidades y retos porque nunca he sido de mente cerrada ya que el deporte te ayuda a superar los obstáculos, porque pienso que así empiezan las grandes cosas”. “Actualmente juego en el equipo de fútbol rápido de la UACH entrenada por Yuliana Ramírez.

Ella, como todos los deportistas universitarios tendrá que espera la edición 2021 de la etapa de Universiada por lo pronto continuará con sus estudios de la licenciatura en educación física en la FCCF de la UACH.





EN CORTO

Nombre: Ivone Esmeralda Vielma Landeros

Fecha de nacimiento: 21 julio de 1997

Lugar de nacimiento: Torreón Coahuila

Edad: 22 años

Estatura: 1.63

Peso: 62 kilogramos

Deporte: Futbol

Posición; Defensa





EL APUNTE

“Elegí jugar fútbol porque es un deporte que te ayuda a crecer como persona, se trata de disciplina en conjunto y hay que ir todos a la par para poder lograr algo, te enseña a mejorar en todos los aspectos. Supongo que de eso se trata el fútbol y la vida”





