Disminuye afluencia de migrantes en líneas de autobús en Jiménez, prefieren el tren

Baja la afluencia de migrantes en Jiménez que transitan por camión con destino a Ciudad Juárez, de 20 a 25 que lo hacían de manera semanal, ahora solamente detectan a 5 personas que hacen uso de dicho medio de transporte, lo anterior lo atribuye personal de las empresas a que decidieron transportarse por el tren, además de no poder viajar al no venderles un boleto, ya que no cuentan con identificación alguna.

Este viernes se realizó un sondeo mediante esta Casa Editorial con el fin de poder conocer la situación real de la venta de boletos de las principales empresas de transporte público que tienen corridas hasta el norte del Estado, a Chihuahua y a Juárez, destacándose que existe una considerable disminución en la compra de boletos por parte de connacionales.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

De acuerdo a la información, Juan Armando Díaz, de una empresa conocida por sus siglas como ARD, informó que esta empresa no vende boletos de viaje a personas que mo estén plenamente identificados con un documento personal, indicando que, ha habido una reducción considerable de los pasajes.

Asimismo, informó que al realizar un análisis, pudo determinar que se ha tenido una reducción de hasta un 80 por ciento en la venta de boletos a personas migrantes de manera semanal, ya que, en la última semana, se tuvo una venta de hasta 25 personas.

Informó que las personas vienen en grupo, y que no es común que vengan solas, que siempre vienen con grupos de 5 hasta 15 personas.

Destaca que ante ello, durante esta semana se ha visto una baja considerable de hasta un 80 por ciento en la venta de boletos a personas migrantes, y que esto puede atribuirse a la situación que persiste de viajar en los vagones del tren.

Además, destaca que en la central donde trabaja, también se ha visto una disminución a manera general, pues informa que las personas migrantes tienen una personalidad característica, y que no se han visto durante esta semana.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

De esta manera, se indica que las personas que comúnmente viajaban en transporte público de Jiménez hasta Chihuahua o Juárez, han optado por seguir utilizando el tren como forma de acercarse a la frontera de Juárez.





Nota original publicada en El Sol de Parral