"A mi no me intimida el gobierno, voy a seguir trabajando por Juárez"

Ciudad Juárez, Chihuahua.- “A mí el gobierno no me intimida con lo que me hicieron, porque voy a seguir trabajando por Juárez, voy a seguir adelante, estoy más fuerte que nunca”, declaró esta mañana la priista Adriana Fuentes luego de su detención.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Con la mano derecha vendada y collarín, la candidata del PRI por la alcaldía de Ciudad Juárez, ofreció este miércoles una rueda de prensa, donde culpó al Gobierno del Estado, en especial al gobernador Javier Corral Jurado, por su detención y la de 13 manifestantes más que se oponían a las obras de la pretroncal en el corredor de la avenida Gómez Morín, obra que también aseguró, no cuenta con un permiso municipal.

Dijo que fueron instrucciones del gobernador, para que los manifestantes resultaron golpeados, sobre todo, Adriana Fuentes, sus escoltas y el presidente local del PRI, “De hecho él quería que fuéramos consignados por el simple hecho de hacer una manifestación pacífica”, agregó.

En su versión de los hechos, detalló que la mañana del lunes, comenzó a recibir llamadas de los vecinos de la Gómez Morín para expresarle que los estaban agradeciendo al momento de su manifestación, en ese instante decidió acercarse y al momento de tratar de hablar con uno de los estatales para pedirle que dejaran de golpear a la gente, comenzaron a salir mas, intentando esposarla para luego comenzar a agredirla y después, subirla a la patrulla.

“Tenía mucho miedo porque no sabía a dónde nos llevaban, nos dijeron que nuestra detención era por obstruir obra pública, cuando llegamos me encerraron en una celda sola”, expresó.

Mencionó que ante dicha situación, se harán las debidas denuncias hacia las diversas dependencias tanto locales, estatales y federales.

También, dirigió un mensaje a la representante del gobernador en Ciudad Juárez, Alejandra De la Vega, donde le recalca que su oposición por la obra, no son cuestiones políticas, si no por el bien de los juarenses “si a ti no te interesa Ciudad Juárez a mi sí”.

En cuanto a sus escoltas, mencionó que ha contado con ellas desde hace 20 años, no ahorita y siempre han sido pagadas por la familia y no por el Gobierno, “Mis escoltas fueron agredidos, golpeados, se atravesaron por mi, de no haberlo hecho a mi me hubieran pataleado, traemos escoltas por que el gobierno no ha podido con la inseguridad”, señaló.

Asimismo, agregó que durante la detención, no se les dejó hacer ninguna llamada, ni ver a ningún abogado, pues asegura fueron tratados peor que delincuentes aun y cuando, entre las detenidas, había una mujer de 70 años.