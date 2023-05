Activista enfrenta a funcionario que intenta retirar a migrantes de campamento en Juárez

Cony Gutiérrez, activista y socióloga, enfrentó al Secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, cuestionando el por qué al gobierno municipal le surgió dos meses después que inició este campamento, la preocupación de resguardar a los migrantes y qué harán con las personas que no se quieran retirar de las calles.

Ante el segundo cuestionamiento todos, el secretario del Ayuntamiento, sólo me respondió que este lunes será el último día que estarán los migrantes en la calle.

Juárez Dan un día a migrantes para dejar campamento frente a presidencia en Juárez

"El calor que viene las próximas semanas es una cosa complicada y eso trae como consecuencia enfermedades y estamos previendo también cualquier tipo de accidente porque están en plena calle en un lugar muy transitado, nosotros lo estuvimos midiendo en las últimas semanas, ya hay enfermedades aquí", dijo Ortiz Orpinel.

La pregunta es por qué no lo hicieron desde el principio replicaba al igual que volvía a preguntar qué pasará con los migrantes que están llegando a la ciudad, Gutiérrez.

"Están llegando muchos más migrantes, podrían empezar por aquellos y si ellos no se quieren mover de aquí ustedes qué van a hacer, los van a quitar a la fuerza", preguntó la activista.

Respuesta que no fue contestada por el secretario del Ayuntamiento sólo se limitó a decir "Ya aquí no pueden estar".

Activista enfrenta a funcionario que intenta retirar a migrantes de campamento



"No se le puede obligar a la gente a moverse, ya tienen dos meses aquí señor, y no habían venido para nada, yo no lo entiendo como político y trabajador del municipio que hasta ahora le está preocupando que estén en la calle, no lo entiendo", le recalcó la socióloga.

Finalmente, el secretario le agradeció sus comentarios y le dijo que esta acción es para brindar un espacio distinto y será decisión de cada quién de irse a dónde quieran, pero en el área de la Presidencia ya no podrán estar.

