Acumulación de basura en Juárez podría provocar un problema de salud pública

La numerosa cantidad de basura en las calles de la ciudad y con la ola de calor que se ha mantenido, los desechos se descomponen de manera más fácil y el hecho de que mascotas o pepenadores buscan entre los desechos, hacen que todos estos se esparzan por las vialidades generado afectaciones al medio ambiente y a las demás personas.

“La cuestión de la basura es multifactorial, ya que depende del tipo de basura que está en la vía pública, entiendo que va directo a la basura urbana, es decir, lo que generamos en las casas, si es un problema ya que no todos la almacenan de manera adecuada, me refiero a una bolsa fuerte y al exterior siempre andan animales que andan buscando alimento y rompen las bolsas”, señaló César René Díaz Gutiérrez, director de Ecología.

La acumulación de basura que pueden observar en las esquinas, en plena vía pública, se deben a la escasa presencia de la empresa que actualmente recolecta los desechos en la ciudad, por lo que se pide a los juarenses tomar en cuenta utilizar bolsas que sean resistentes, botes que no sufran daños rápidamente por el constante uso, que tengan tapadera y sobre todo no se deje al alcance de las mascotas los desechos.

-¿Qué tanto afecta al ser humano, a la flora y a la fauna que la basura esté en las calles?

“Claro que se genera un foco de contaminación muy importante, no me atrevería decir que infeccioso porque no sabemos qué tipo de basura es, obviamente si fuera basura industrial, de alguna clínica u hospital, así como negocio en particular si estaría determinado como foco infeccioso, peor en este caso es una situación de contaminación visual, dependería mucho también de la basura que está almacenada”, dijo.

Las afectaciones que se podrían tener es en las vías respiratorias, esto, por el tiempo que permanezcan cerca de los desechos, posiblemente cutáneo, ya que los alimentos expuestos traen consigo algunos bichos como moscas, cucarachas, hormigas, entre otros.

-¿Qué se ha estado haciendo para evitar que existan tiraderos clandestinos o que simplemente siga la práctica al exterior de las viviendas?

Como una medida para evitar más la contaminación ambiental y de suelo, se mantiene una campaña para crear conciencia entre la población para evitar que se deje cualquier tipo de basura en espacios públicos, agregó el director de Ecología.

“Iniciamos con una campaña de concientización hace algunos meses y mandamos hacer unos cartelones que en algunos sectores de la ciudad están instalados para que la gente no tire o deposite de manera clandestina la basura en parques o en los alrededores de la colonia, claro que esto es motivo de multa y el problema es el patrullaje, no podemos andar por toda la ciudad, ya que falta personal, pero si vemos a alguien en el momento claro que se le sanciona”, subrayó Díaz Gutiérrez.

-¿Se aplica algún tipo de sanción para quienes contribuyen a la contaminación de la ciudad por tirar basura?

“Las sanciones van desde los 50 umas hacia arriba dependiendo del monto de basura que se está tirando, también lo que revisamos son los lugares de plazas comerciales pequeñas, donde existen restaurantes que también en los contenedores donde la gente aprovecha a tirar su basura y llegamos con la multa al establecimiento y señalan que llevan basura de otros lados, pero aun así lo estamos haciendo”.

“Son comunes las multas y fluctúan entre los 20,40,70, 90 umas o hasta más, por ejemplo la semana pasada multamos a tres establecimientos con 50 umas cada uno, alegan y todo, se ven los criterios e incluso se puede llegar a aplicar algún descuento pero siempre se cubren esas multas”, finalizó el director de Ecología.

