Albergue Leona Vicario de Juárez recibirá a mayoría de migrantes: Loera

El delegado estatal para los programas de bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, señaló que no son mil 500 los migrantes que estarán en la ciudad este domingo.

"Nosotros estamos bien puestos como siempre hemos estado, me parece muy lamentable que aquí localmente estemos coordinándonos entre funcionarios de gobierno del estado, cospo, gobierno municipal también y que se generen algunos acuerdos y que la gobernadora no sepa ni de que trata, con total desconocimiento del tema no sabe la capacidad que tenemos en los albergues ni cuantos vienen, ni los acuerdos que generamos hace unos días, enfatizó el funcionario.

"Se trata de generar una percepción en la frontera, de que el gobierno federal no está actuando y cuando actúa lo hace mal o poner un sentimiento negativo, primero dijeron que la Guardia Nacional trae a los Migrantes, la gobernadora hizo comentarios racistas, resulta que los trajeron después de acordar buscar espacios en el sur del estado, fueron ellos - gobierno del estado-", subrayó Loera de la Rosa.

El albergue Leona Vicario será el encargado de recibir a familias completas y solo a 300 personas que las conformen, mencionó Loera de la Rosa.

"Los núcleos familiares principalmente van a llegar a Leona Vicario, estamos adaptando el protocolo ya existente, llegan al albergue Kiki Romero que tenemos muy buena coordinación con el gobierno municipal, dónde está el gobierno estatal pues, nomas están mandando, organizando y dando las declaraciones, nomas dan órdenes y mañana dicen que no hacemos nada", mencionó el funcionario.

En torno a la seguridad del albergue, resaltó que "es un lugar muy seguro, se tiene seguridad profesional y afortunadamente es un lugar muy adecuado para las contingencias".

Finalmente, aseguró que la gobernadora está politizado el tema y le causa sospecha todo lo que hacen en relación con la información que emite la gobernadora.