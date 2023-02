Alcaldes de Chihuahua dieron su apoyo al Pacto por la Prevención

Alcaldes de diferentes municipios del Estado de Chihuahua se sumaron al pacto para la prevención, donde se comprometieron a contribuir en la búsqueda de una mayor seguridad para el beneficio de los y las Chihuahuenses.

"Agradecidos por tomarnos en cuenta al municipio de Ascención, creo que es un buen programa para el estado" mencionó la alcaldesa de Ascensión, Ivonne de la Hoya.

También te puede interesar: Firman el "Pacto por la Prevención, Unidos en Acción" en Ciudad Juárez

"Bien, la gente puede ir con confianza a nuestro municipio, puede salir a cualquier hora, dentro de lo que cabe estamos bien (en el tema de seguridad), con toda confianza pueden visitarnos", agregó.

Miriam Soto, presidenta del municipio de Meoqui comentó " siempre a sido un tema prioritario para nosotros, la seguridad pública pero sobretodo apostamos a la prevención, tenemos el objetivo muy claro en nuestros elementos es trabajar para servir y proteger, hemos trabajado mucho con los ciudadanos a generar ese vínculo de confianza".

"Sabemos que la seguridad pública no solo es la corporación, así que también trabajamos en escuelas, en varias instituciones de nivel básico, principalmente y vamos a seguir fortaleciendo la prevención", resaltó.

Con respecto al tema de seguridad en su municipio, la alcaldesa dijo " se caracteriza por ser un municipio tranquilo , ahorita la verdad no tenemos delitos de alto impacto, esto obviamente nos compromete a mantenerlo de esta forma , es un lugar muy atractivo para vivir y para invertir".

Por su parte, el alcalde de Rosales Marcial Márquez expresó "es un órgano muy institucional que no trabaja solamente con los órganos de la función pública, sino que también con la sociedad organizada, con la academia, con la iglesia, con los padres de familia, con los jóvenes, es algo estratégico, esto nos puede dar la seguridad que nuestro estado necesita".

"Rosales se encuentra en un momento de mucha estabilidad tanto de seguridad como de percepción de seguridad, nuestros ciudadanos tienen esa seguridad que están seguros, siempre hay que tomar medidas y este pacto en el cual no solamente el gobierno tiene que ver sino también la sociedad organizada, amas de casa, los jóvenes, los niños, hay que preservar esa seguridad".

El alcalde Leo López del municipio de Coronado, dijo "es un pacto muy importante para la población, de todos nuestros municipios". "En días anteriores ya nos tocó firmar el pacto, estamos en la mejor disposición de participar para que de esta manera la población se vea beneficiada".

Alcalde Leo López del municipio de Villa Coronado / Foto: Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez

“Actualmente estamos trabajando de la mano de la policía estatal en materia de inseguridad", indicó.

A este evento también acudió el alcalde de Cuauhtémoc, Elías Humberto Pérez Mendoza, quien mencionó el incrementó de hechos delictivos de alto impacto en las últimas semanas.

"En las últimas semanas se ha acrecentado en delitos de alto impacto, cuando habíamos tenido una reducción considerable, del 40 por ciento, esto nos obliga a que retomemos la coordinación entre Guardia Nacional, Ejército, la Policía Estatal y el Mando Único Municipal" , informó el presidente.

"Es la lucha entre grupos, que seguramente se pelean la plaza y hay una constante en la mayoría de los casos de delitos de alto impacto, el cristal es el que sale a relucir ahí".

"Nosotros tenemos que seguir echandole ganas, ahorita este pacto sumarlo a lo que estamos haciendo en Cuauhtémoc

Jorge Aldana, alcalde de Camargo expresó "el día de hoy firmamos este pacto por la prevención, desde Camargo vienen presente las instituciones educativas, el gobierno municipal, iglesia católica, cristiana, eso es muy importante, el tema de prevención es muy importante antes de todo.

Jorge Aldana, alcalde de Camargo / Foto:: Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez

(Seguridad) "estamos bien, tenemos los índices delictivos bajos, como todos seguimos innovando, una policía preventiva y siempre más cerca de la ciudadanía"

Fernando Garcia Villanueva, presidente del municipio Manuel Benavides dijo "hace más de un año que estamos trabajando en esto, un logro muy bueno para mi municipio porque estamos previniendo delitos, para todos es muy importante”.

Fernando Garcia Villanueva, presidente del municipio Manuel Benavides / Foto: Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez

“Es un lugar muy tranquilo, me lleno la boca de decirlo, somos un pueblo, no es una ciudad, en el cual nos conocemos todos, estamos en un índice bajísimo, la verdad que es muy tranquilo, somos frontera pero no tenemos un puente internacional, es muy tranquilo”, resaltó.

El alcalde del municipio del Tule, Javier Rodriguez Chávez mencionó “nos sumamos al pacto, porque pensamos que es algo muy bueno para todo el estado de Chihuahua, especialmente para los juarenses”.

El alcalde del municipio del Tule, Javier Rodriguez Chávez / Foto: Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez

“Sumarnos porque la gobernadora no puede sola, nos va a traer muchos beneficios a parte de las cámaras centinelas”, añadió. “El municipio del Tule está al cien, está muy bien, de los 67 (municipios del estado), sino somos el primero, somos el segundo que está mejor”, indicó.

En este evento también manifestó su apoyo el obispo de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

"Es un pacto que me ilusiona, nos llena de esperanza, que nos involucra a todos a sumarnos, una alianza, un compromiso, aquí estamos apoyando y trabajando siempre desde mi instancia como iglesia, como obispo, como Diócesis a trabajar para construir la paz" expresó el obispo.