Anuncia EU que seguirá cerrada la frontera hasta el 21 de septiembre

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dio a conocer que los cruces fronterizos entre México y Estados Unidos permanecerán cerrados para viajes no esenciales hasta el 21 de septiembre.

A través de la cuenta de twitter del DHS (por sus silgas en inglés), se informó que dicha medida es en base para evitar minimizar la propagación de Covid-19, incluida la variante Delta que se ha presentado en ambos países.

Ante esto, la medida continúa en la restricción sobre viajes no esenciales en los cruces y en ferry con Canadá y México, mientras que continúa asegurando el flujo de viajes y comercio esencial.

La cuenta del Departamento Nacional, refirió que la medida se aplica en coordinación con expertos médicos y de salud pública.

"El DHS continúa trabajando en estrecha colaboración con sus socios en los Estados Unidos e internacionalmente para determinar cómo reanudar los viajes normales de manera segura y sostenible", puntualizó la dependencia gubernamental.