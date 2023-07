Aseguran que se entregaron más de 161 mdp de recurso Repuve al Municipio de Juárez

El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo aclaró y mostró los documentos donde confirmó que se le ha entregado al municipio la cantidad de 161 millones 041 mil 297.50, de recursos para pavimentación, de la Regularización vehicular, luego que el presidente municipal señaló a principios de mes que le faltaba aproximadamente 30 millones que el Estado no entregó.

Granillo detalló que del total de la cantidad, en el 2022, se le entregó al municipio 68 millones 611 mil 684.33 pesos, correspondientes al periodo de enero a agosto de 2022, los cuales fueron transferidos el 5 de diciembre del 2022.

Del período de septiembre a noviembre, se depositó 39 millones 619 mil 975.17 de pesos, depositados el 24 de febrero del 2023.

De lo correspondiente al mes de diciembre se entregó el 2 de marzo del presente año, la cantidad de 33 millones 206 mil 760 pesos de recurso Repuve.

De este 2023, del recurso de enero a febrero, se entregó al municipio la suma de 19 millones 602 mil pesos 877.50 pesos, los cuales fueron enviados el 3 de julio del año en curso.

Todas estas entregas de los recursos de Repuve, se hicieron a través del banco CitiBanamex. "Es probable que lo que falte de marzo, abril, mayo y junio, que ni está integrado todavía, porque no se han presentado los proyectos y no están hechos los convenios y no lo han transferido la federación", comentó José de Jesús Granillo.

Reiteró, que al municipio de Ciudad Juárez se le ha otorgado 161 millones 041 mil 297.50 de pesos.

"Yo invitaría al alcalde a que haga bien sus cuentas y haga un análisis de lo que se ha transferido, se firman proyectos, convenios, se hacen prórrogas; pero de que tienen ese dinero lo tienen", aseguró el secretario de Hacienda.

