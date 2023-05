Aumentará CBP One las citas para migrantes a partir del 10 de mayo

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos anunció cambios en la aplicación CBP One para ampliar la cantidad de citas disponibles a partir de este 10 de mayo, otorgarán mil citas diarias para solicitud de asilo político.

CBP One hará la transición a un nuevo sistema de programación de citas el de mayo que abordará los problemas de volumen anteriores en momentos específicos del día al hacer que las citas.

La aplicación móvil estará disponible durante 23 horas cada día en lugar de en un horario designado.

Se anunció que diariamente a lo largo de la frontera se otorgarán mil citas diariamente y dará prioridad a los no ciudadanos que han esperado más tiempo.

En su información específica que con los cambios, ya no se requerirá que los no ciudadanos accedan a CBP One durante un breve período de tiempo para programar una cita, el proceso de solicitud de citas tendrá dos pasos, de modo que los solicitantes tengan tiempo suficiente para hacer solicitudes y confirmar citas a su conveniencia en el transcurso del día.

A partir del 12 de mayo, se evaluará continuamente la expansión del número de citas disponibles según lo permitan las operaciones y la eficiencia.

Es importante destacar que estos nuevos cambios no cambiarán la forma en que los no ciudadanos se registran inicialmente a sí mismos, a sus familias u a otros a través de la aplicación CBP One, ni cambia los requisitos para que las personas confirmen sus citas.

Para más información sobre la aplicación móvil CBP One, disponible en inglés, español, criollo haitiano, portugués y ruso, en https://www.cbp.gov/about/mobile-apps-directory/cbpone . La aplicación CBP One se puede descargar de forma gratuita desde las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, así como desde el sitio web de CBP.

Nota publicada en: El Heraldo de Juárez