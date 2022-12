Autos chuecos que no podrán ser regularizados quedan en el limbo

Hasta el día de ayer no se había determinado que va a pasar con aquellos vehículos de origen extranjero que no alcancen a entrar en el proceso de regularización que se está llevando a cabo en diferentes partes del país.

El plazo para poder inscribir estos autos en el Repuve concluye el próximo 31 de diciembre y de acuerdo a versiones del delegado del Bienestar en el estado, Juan Carlos Loera de la Rosa, no habrá prórroga para los dueños de éstos vehículos.

"El tiempo fue más que suficiente y ya se habían hecho dos extensiones. No habrá más plazo", señaló en rueda de prensa el medio día del lunes en esta frontera.

Consultado al respecto de que es lo que va a pasar con aquellos autos que no alcancen a entrar a dicho programa, Victor Hugo López , Subdirector operativo de Bienestar el estado de Chihuahua, refirió que:

"Se está revisando en oficinas centrales, en cuanto tengamos alguna información la notificaremos y decirte que continuamos con la última Etapa del decreto que es hasta el 31 de Diciembre esperando poder atender la mayor cantidad de trámites, esperemos en los próximos días tener más información pero muy concretamente termina el 31 de Diciembre la temporalidad de esta segunda etapa", refirió el funcionario federal.

Por su parte el titular de Seguridad Vial en este municipio, Maestro César Tapia Martinez, refirió que hasta el día de ayer no le han notificado que es lo que va a pasar cuando concluya el periodo de regularización de este tipo de vehículos.

"Seguramente habrá una reunión donde se aborde el tema pero hasta este momento no tenemos notificación alguna a ese respecto", señaló el titular de la dependencia municipal.

Finalmente una fuente al interior de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, SSPE, refirió que:

"Sí, me comentan que ya lo que suceda con los vehículos que no se regularizaron no compete a la SSPE, el destino o lo que vaya a suceder con los vehículos sin regularizar es competencia de Hacienda del Gobierno Federal", refirió la fuente consultada.