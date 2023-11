Señalan que agua del Parque Central de Juárez se encuentra contaminada por bacteria

Cindy Bernal García, defensora pública del Poder Judicial de la Federación, señaló que el agua del Parque Central de Ciudad Juárez está contaminada con una bacteria llamada E.coli, la cual pone en riesgo a la ciudadanía.

Sin embargo, Rogelio Muñoz, coordinador del Parque, indicó que sí se encontró la bacteria, pero eso no es problema para la ciudadanía ni para los patos que se encuentran ahí.

“Ellos encontraron que había E.coli, pero bacterias hay en todos lados, pero nosotros hicimos nuestros estudios se mandó el reporte pero no, todo está bien”, explicó Rogelio Muñoz.

Incluso destacó que no se tienen conocimiento de ese reporte del Poder Judicial de la Federación.

FOTO: Edgar García | El Heraldo de Juárez

Además, se había promovido un amparo para que el Parque Central cerrará sus puertas al público por la bacteria, no obstante, el coordinador dijo que no se puede cerrar ni clausurar.

“Cómo van a cerrar un parque que tiene dependencias, esta el DIF, ICATECH, Desarrollo Humano y Bien Común, Desarrollo Rural, Ichijuv y la Prepa Central, Bachilleres, se me hace ilógico”, puntualizó Muñoz.

“Bacterias hay en todo el aire, ellos dicen del estudio, pero yo no he visto ese resultado, de nuestros estudios también se va a generar el reporte, pero el parque no va a cerrar”, aclaró el coordinador del Parque Central.

Informó que han tenido tratamiento especial para el lago con una nueva bacteria.

Muñoz aseveró que de haber la contaminación a tal grado en el lago, ya se hubieran muerto los patos y demás animales que se acerquen al lago, además, han avanzado mucho en cuestión de limpieza del agua.