Cada vez más mujeres son víctimas de trata en Juárez

"El grave problema de la trata de personas es que en muchas de las ocasiones la víctima no se da cuenta que ella está siendo víctima de un delito y por lo mismo no denuncia", señaló la titular de la Fiscalía de la Mujer en el estado, Wendy Chávez, en entrevista para El Heraldo de Juárez.

La funcionaria indicó que dicho delito viene aparejado o surge de la comisión de otros delitos, como es el caso de tráfico de personas y el mismo narcomenudeo, destacando que en esta frontera se aperturaron 37 carpetas de investigación por este delito desde el 2022 y lo que va de este 2023.

"Hay un mecanismo para la comisión de este delito que, como factor principal, conlleva la explotación sexual de la víctima, sea menor o mayor de edad y que en muchos de los casos, ellas no denuncian por qué piensan que por dar su consentimiento no hay delito y la verdad es que las cosas no operan de esa manera", indicó la fiscal.

FOTO: Edgar García | El Heraldo de Juárez

Señaló que como parte de las circunstancias que se dan en la comisión de este delito, existe violencia física o psicológica sobre la persona que es víctima, pero como llega un momento que se normaliza tanto dicha violencia, la mujer lo ve como algo común y no se da cuenta que está siendo víctima de ese delito.

"En lo que va de 2022 y 2023 se han aperturado 37 carpetas de investigación por dicho delito en esta frontera y disponemos de un equipo de 58 agentes investigadores para darle seguimiento a dichas carpetas.

"Puedo decir que es un delito complejo por qué a ninguna mujer le gusta verse en el papel de víctima y es difícil que denuncien esas conductas", agregó.

En relación al tema de feminicidio, la fiscal estatal destacó que de 2020 a la fecha, se le ha dado seguimiento a este delito, a tal grado que en todos los crímenes cometidos en contra de mujeres, en carpetas de investigación activas, se tiene ubicada al menos a una persona y se busca con ello abatir la impunidad en este delito.

"Un delito sumamente complejo, ya que la investigación del mismo es complicada por qué se requieren diferentes técnicas jurídicas, de investigación, científicas y de campo para poder acreditar el delito de manera fehaciente y llevar al feminicida a prisión.

En el caso de este delito, la Fiscalía de la Mujer contabilizó hasta el pasado 24 de mayo un total de 32 asesinatos, registrados entre 2021 y 2023, mismos que cumplen con el perfil para ser considerados como feminicidio.

"Claro que ha habido muchísimos asesinatos de mujeres y en todos intervenimos como fiscalía, sin embargo, no todos cumplen el requisito de feminicidio y se turnan a la unidad correspondiente para su debida investigación", indicó Chávez.

Señaló además que como parte del seguimiento que se le ha dado a estos delitos en nuestra frontera, de los 11 feminicidios registrados durante el 2023 se tienen a cinco personas vinculadas a proceso, tres judicializados y tres más que ya está debidamente integrada la carpeta de investigación.

FOTO: Edgar García | El Heraldo de Juárez

"Es un delito complejo y su investigación debe ser muy minuciosa, sobre todo por la técnica pericial y científica que debe ser aplicada para comprobar que la persona que está señalada como presunta culpable efectivamente lo sea y no evada a la justicia", refirió Chávez.

La titular de la FEM comentó que han procurado llevar una relación cordial con las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la defensa de los derechos de la mujer , colectivos que siempre han aportado su grano de arena en conseguir que las mujeres vivan una vida libre de Violencia.

"Siempre se les ha escuchado y ya hemos tenido acercamientos con ellas y cuando existe algún tipo de necesidad o planteamiento estamos ahí para escucharlas", acotó.

Por último, Wendy Chávez destacó el enorme compromiso de la Gobernadora del Estado, María Eugenia Campos, en apoyar todas las causas de la mujer y sobre todo la dignificación y su importancia en la sociedad.

"Está la Gobernadora encabezando la campaña "Juntas Sí Podemos", campaña en la que participamos activamente como Fiscalía de la mujer, ofreciendo y acercando nuestros servicios a todos las mujeres del estado para que los utilicen y constatan por sí mismas la calidad de los mismos", concluyó Chávez.

Publicado originalmente en El Heraldo de Juárez