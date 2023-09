Celebran obispos reunión en la frontera para discutir y aportar ideas sobre la agenda migrante

Los obispos de más de 12 diócesis de la frontera entre México y Estados Unidos, se reunieron en Ciudad Juárez, Chihuahua, para discutir la agenda migrante, proponer iniciativas a los gobiernos locales, y trabajar en conjunto a favor de las personas en situación de movilidad, informó el director de la Casa del Migrante de Ciudad Juárez, Pbro. Francisco Javier Bueno Guillén.

El Encuentro se celebró del 1 al 3 de septiembre, con la presencia los obispos del sur de Texas que tienen fronteras con México; y del norte de México que tiene frontera con Texas. Este evento, se realiza de forma periódica cada seis meses en diferentes sedes, con la intención de tratar los temas de la migración, en voz de los obispos, como cabeza de las Iglesias, para poder seguir brindando una atención integral a las personas migrantes, -ya sea que estén en México o cuando cruzan a Estados Unidos-, con un mismo trabajo en conjunto, y en un mismo diálogo.

Acudieron los representantes de las Diócesis de Nuevo Casas Grandes, de la Arquidiócesis de Chihuahua, de la Arquidiócesis de Monterrey, Matamoros, Nuevo Laredo, de la Diócesis de ciudad Juárez, Piedras Negras, por parte de la Iglesia Mexicana. Por parte de las diócesis de Texas, Estados Unidos, acudieron los obispos de Laredo, Saint Angelo, Brownsville, de San Antonio, de El Paso, entre otros.

Los temas que se abordaron fueron sobre cómo dar una mayor y mejor respuesta que permita que las personas tengan un bienestar integral al momento en el que llegan a México; o al momento en el que cruzan a Estados Unidos.

“Hay muchas situaciones de violencia, de trata de personas, incluso, en temas de salud, que representan trabas que impiden brindar la ayuda necesaria. La idea es, que como Iglesia unamos fuerza para poder sumar a los esfuerzos de los gobiernos pertinentes. No queremos trabajar como empresa aislados, sino la intención de los señores obispos, es trabajar con una Iglesia unida, que permita ser de apoyo para las asociaciones civiles, y los gobiernos, que nos lo permitan”, afirmó el padre Francisco.

En ese sentido, explicó que la Iglesia está llamada, desde el Evangelio, a ayudar a toda persona que se encuentre en necesidad.

“Cuando vemos que hay personas que son vulneradas, que hay personas que son víctimas de situaciones de muy alto riesgo, nos duele mucho y es por eso que los obispos, tienen esta reunión, para intentar dar una respuesta acertada. La situación migrante nos duele porque son hermanos y hermanas nuestras, que aunque no sean de la misma denominación de fe -es decir que profesan ellos otros credos- no dejan de ser personas; y por lo tanto, no deja de ser un dolor para para nosotros como iglesia, el ver la situación en la cual ellos se puedan encontrar”, expresó el padre Francisco Bueno.

Acotó que durante las últimas semanas, se ha detectado un mayor flujo de personas que provienen desde Venezuela, a nivel internacional; y también, de migrantes mexicanos; en menores cantidades, personas de otras nacionalidades, provenientes de Colombia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, entre otras.

“Sin embargo, lo que es Venezuela y México ahorita son las dos nacionalidades que más, desplazamientos están teniendo”, informó.

Entre las acciones a realizar que salieron de la reunión están la búsqueda del diálogo con las autoridades en cada localidad, y ver de qué manera puede sumar esfuerzos en conjunto; y se presentará un posicionamiento como Iglesia.

“No es que queramos trabajar solos; lo que sí queremos, es ver de qué manera podemos sumarnos, o sumar a personas que se quieran integrar. El diálogo entre gobiernos eclesiásticos y civiles, para generar una mejor respuesta humanitaria”, refirió.

Y agregó, “Nosotros seguimos trabajando por el bien de las personas migrantes este desde aquí de ciudad Juárez, en comunicación con Casa San Agustín en Chihuahua, tratamos de dar una respuesta lo más completa posible. A veces, ante la gran exigencia del número de personas que nos están llegando, en muchos momentos nos sentimos rebasados. Sin embargo, no quiere decir que dejamos de responder. Invitamos a la sociedad civil, a que se sume a estos esfuerzos, no necesariamente es solo el tema migrantes, también hay muchas otras necesidades y realidades sociales que tenemos que vencer”, exhortó.