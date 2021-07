Cierran nuevamente camino de Buenaventura a Flores Magón

El tramo alterno que se había habilitado para el paso de vehículos en la carretera de Buenaventura a Flores Magón, fue cerrado nuevamente, hasta nuevo aviso, luego de que una creciente del río, provocada por las intensas lluvias, derribara el puente que se había instalado, dejando interrumpida la comunicación vía terrestre.

Esta es la segunda ocasión que se cierra el tramo en los últimos días, siendo un lapso menor a dos días la última vez que se habilitó.

Este camino alterno de terracería fue habilitado, luego de que en la carretera principal, se presentara un hundimiento sobre la vía asfáltica, que creció continuadamente, hasta formarse una depresión que hizo inestable y riesgoso el camino. De acuerdo al Maestro Rodrigo de la Garza, investigador universitario de la Universidad Autónoma de Chihuahua, la depresión fue causada por las lluvias extraordinarias, y una mala planeación del desfogue del cauce pluvial, lo que produjo la erosión por causa del agua, hasta causar el hundimiento de la carretera.

El H. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura, a través de su página de Facebook informó que de nueva cuenta fue cerrado el tramo hasta nuevo aviso, lo que ha generado reacciones de molestia entre los usuarios de la red social, por la falta de acciones efectivas para reparar el tramo.

La reparación de la carretera y del tramo alterno ha sido motivo de polémica, pues durante semanas de la incomunicación provocada por esta situación al tráfico local de la zona, las administraciones federal y estatal se han deslindado de la jurisdicción, resultando en una afectación para los chihuahuenses que habitan y transitan por esos caminos.

Por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, ha manifestado escuetamente que no es de su jurisdicción; mientras que desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado de Chihuahua, señalaron que la federación no atiende el siniestro por falta de presupuesto, al ser del sistema de red de carreteras a cargo del Gobierno Federal; y que dentro de sus atribuciones está dar mantenimiento al sistema estatal de carreteras en Chihuahua y a las redes municipales, donde se apoya y colabora, pero no a las que son de responsabilidad de la SCT.