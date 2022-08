Dan último adiós a locutor víctima del "Jueves negro" en Ciudad Juárez

Entre decenas de ramos de flores, familiares, amigos y compañeros se reunieron para despedir al locutor Allan Izaskun González Escobar, quien fue una de las víctimas de los hechos violentos registrados el pasado jueves en esta frontera.

González Escobar fue asesinado junto con tres de sus compañeros de la empresa Mega Radio, en una plaza comercial de la avenida Ejército Nacional, donde se encontraban trabajando.

Chihuahua

Su féretro fue rodeado por coronas y arreglos florales, además de frases como “Te extrañaremos, la voz de terciopelo” y a un lado una fotografía de él. vestido de traje.

Fue despedido por familiares, amigos y compañeros de la radio, además de algunos seguidores del comunicador juarense.

“ No se vale, lo que estas personas hicieron en contra de, no nada más de mis compañeros, de los cuatros, sino también de la pòblación, gente inocente que no tiene nada que ver en esas situaciones, que llegue gente sin escrúpulos, sin sentimientos y empiezan a aventar balazos a diestra y siniestra, esto no se vale, estoy muy molesto por esta situación”, expresó el locutor Gabriel Gaxiola.

“No sé las autoridades no se si hicieron algo o superó la capacidad de la delincuencia, estamos sometidos a lo que ellos quieran, superó bastante a las corporaciones policiacas”, agregó.

Destacó que su molestia no es solamente por lo que le sucedió a sus compañeros, sino por la población en general.

“Estamos volviendo como en la época de Felipe Calderón, pero ahora desgraciadamente se están metiendo con la sociedad y eso no vale”, indicó.

Destacó que es una gran pérdida, luego de asistir a la funeraria para despedir a su compañero Allan González.

“Tuve el gusto de saludarlo, ese día (jueves pasado) en la mañana al salir de turno, lo saludé a través del cristal de la cabina, a mi compañero Lino (otra de las víctimas) , incluso de abrazo me llevaba muy bien con él, eran grandes amigos porque convivimos mucho dentro y fuera de la cabina”, finalizó.

Algunas de las víctimas del pasado jueves han sido veladas desde el pasado sábado; en la funeraria donde es velado el locutor Allan González también se encuentra otra de las personas que murieron ese día, en el Cereso número 3.