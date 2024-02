David Fuentes cumple nueve días desaparecido en NCG; familia pide que revisen cámaras Centinela

“Lo único que pido es que lo regresen con bien”, es el clamor de Angélica de la Cruz, madre de David Fuentes de la Cruz, joven de Nuevo Casas Grandes quien desde el pasado martes 20 de febrero se encuentra desaparecido.

Su familia se encuentra desesperada al no saber nada de su paradero, las autoridades no dan respuesta y a pesar de que se cuenta con cámaras de la plataforma Centinela, no hay indicios que puedan llevar al paradero del joven.

Ese martes, alrededor de las 22:00 horas, David de 18 años de edad salió al porche de su casa para platicar con sus amigos. Tras retirarse los amigos, entró a la casa, luego volvió a salir para subirse al auto del papá, del que salió para abordar otro auto que llegó hasta el domicilio ubicado en el Fraccionamiento Regidores.

Al salir su madre y percatarse de que no estaba, empezaron a marcarle a su celular, pero ya no contestó.

La señora Angélica relató que esperaron unas horas, pero al ver que no llegaba, decidieron ir a buscarlo a la comandancia y posteriormente a la FGE para interponer el reporte de desaparición.

“No nos han dicho nada, supuestamente para hoy habría una respuesta”, comentó la angustiada madre de familia, quien detalló que la presidenta municipal Edith Escárcega iba a plantear su caso ante la gobernadora María Eugenia Campos Galván, a fin de solicitar ayuda porque la seguridad es un tema pendiente en el municipio.

El pasado fin de semana, familiares, amigos y residentes de Nuevo Casas Grandes realizaron marchas para exigir la aparición con vida de David, pero sobre todo que agilicen la investigación, porque al momento, no hay una sola pista.

A través de redes sociales se ha hecho la difusión de la pesquisa y las manifestaciones.

La madre de familia detalló que en las cámaras de seguridad de los vecinos, mismos que se han solidarizado con la familia, se aprecia que el joven abordó un auto desconocido, sin embargo, no se ve a detalle.

“La presidenta municipal iba a preguntarle a la gobernadora sobre las cámaras de seguridad de Centinela, porque dijeron que tardan de dos a tres meses en llegar los videos desde Juárez”.

David Fuentes de la Cruz de 18 años, al momento de su desaparición llevaba una pantalonera negra con franjas laterales en color rojo, una playera tipo polo de color azul rey, tenis negros con reflejante gris, una cadena en color dorado con la medalla de la imagen de San Judas Tadeo, misma que tiene tatuada en su antebrazo derecho. Así como una chamarra negra.

David es de complexión delgada, de 1.74 metros de altura y aproximadamente 65 kilogramos de peso. Es de te morena clara, rostro cuadrado, cabellos negro, corto y quebrado. Además de labios gruesos y brackets en su dentadura.

La madre de familia pide apoyo de las autoridades y de la ciudadanía para dar con el paradero de su hijo.