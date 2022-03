Desata protestas muerte de migrante ecuatoriano en albergue

Tras el deceso de una persona migrante mexicano en el Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario, del Gobierno Federal, un grupo de personas que ahí se encuentran salieron a manifestar su molestia ya que consideran que no están bien atendidos.

Los migrantes aseguraron que esta persona que falleció, al que mencionaron se llamaba Jorge D, ya tenía tiempo sin vida, su cuerpo estaba morado; que tenía entre 40 y 50 años de edad, aproximadamente.

Durante la manifestación se dio a conocer que el ahora occiso era ecuatoriano y que estaba enfermo de la presión.









Hicieron un llamado enérgico a las autoridades para que les de información de que es lo que está pasando.

Es un ecuatoriano dice que tiene siete horas (de haber fallecido) es mentira, ya huele feo, él estaba enfermo de la presión, pero no sabemos qué fue lo que pasó, aquí hay gente de Nicaragua, de Venezuela, Colombia", expresó el grupo de migrantes que decidieron salir a mostrar su inconformidad

"No tienen ningún derecho que nos manden a la calle con nuestros hijos; no nos dejan salir, tenemos más de ocho meses aquí y no nos dan información de nada”; “nos tienen encerrados", enfatizaron.

“Estamos preocupados, no queremos morir, no nos atienden como se debe, tenemos niños, no les importa”, expresaron.