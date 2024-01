Desconoce Estado incumplimiento al plan de manejo de Benito

La sorpresiva noticia de llevarse a la jirafa Benito a del Parque Central a al zoológico de Africam Safari fue un iniciativa de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, que gestionó desde hace un mes, sin embargo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a través de un comunicado marcó que no se cumplió con el plan de manejo, hubo incumplimiento de acciones determinadas y no se cumplió con los actos ordenados.

Ante dichas publicaciones de Profepa, Óscar Ibáñez, representante de la gobernadora en Ciudad Juárez, dijo desconocer que no se haya realizado las recomendaciones.

“Desconozco, lo único que sí sé, es que en el plan de manejo estaba establecido las construcciones que se están haciendo y algunas de las adecuaciones que ya se hicieron, pero sólo tengo eso, porque no me dan ningún elemento, ni nada que me diga Profepa”, declaró Ibáñez.

Además aclaró que dentro de las dos visitas de Profepa al Parque Central, sólo se marcaron como actas de visita, por lo que la decisión de buscar un mejor hábitat para la jirafa fue un iniciativa del Gobierno del Estado, sin embargo, se tienen que pedir autorización a la autoridad federal para el traslado de Benito, “Ese es en realidad en el proceso en el que estamos”, dijo el representante.

“Nosotros estamos a la espera de una autorización de la autoridad federal para hacer el traslado de Benito, ya está el lugar y estará en mejores condiciones, todo lo demás no me interesa entrar en dimes y diretes; Vamos a continuar con esta disposición que tiene la gobernadora de que la jirafa tenga las mejores condiciones”, comentó el funcionario.

El proceso de traslado podría ser algo muy largo, hasta el momento la autoridad federal no les ha solicitado nada, ni les ha dado respuesta de lo que se requiere para el traslado de la jirafa a Puebla.

“Sí la autoridad federal nos pide algo, nosotros lo entregaremos en su momento, hemos estado cumpliendo en todo lo que la autoridad nos dice; ahorita lo que nos interesa a nosotros es el permiso de traslado”, indicó Ibáñez.

Agregó que las adecuaciones del hábitat de Benito en el Parque Central continúan, como el cobertizo, manejo de alimentación y calefacción, lo cual ha tenido una inversión del gobierno del Estado de más de un millón 200 mil pesos, la cual no se sabe que se hará.

“Eso ya lo resolveremos, ahorita lo que nos interesa es el traslado una vez que eso se concrete vernos que se hará con ello”, declaró el representante de Maru Campos, en Ciudad Juárez.

