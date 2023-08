Desmiente SSPE supuestas amenazas por realizar cateo en el Cereso 3

Después de que circulara un documento en donde se advertía que posiblemente un grupo delictivo tomaría represalias después de la revisión realizada al interior del Centro de Reinserción Social #3, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua (SSPE) asegura que esa información es totalmente falsa.

Por medio de sus redes sociales, específicamente en Facebook la corporación publicó lo siguiente:

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua (SSPE), en coordinación con la Fiscalía General del Esatado (FGE) y Guardia Nacional (GN) y Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), realizó este día un operativo de seguridad y prevención en el Centro de Reinserción Social #3 en Ciudad Juárez, con resultados exitosos que en su oportunidad se detallarán para el conocimiento de la Opinión Pública.

Foto: Tomada de Facebook | SSPE

En el marco de este operativo, los responsables de la Seguridad Pública en la administración de la gobernadora Maru Campos, comprometida en todo momento con mantener la paz y tranquilidad para todas y todos los chihuahuenses, aseguramos que no existe riesgo significativo alguno para la seguridad del centro penitenciario, sus internos y trabajadores, así como para la seguridad de la ciudad y del estado en general.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

No existen elementos tangibles que indiquen un riesgo para la población en relación a esta situación.

Es importante destacar que la información que circula en algunos medios y redes sociales, referente a un supuesto riesgo para la paz y tranquilidad de los chihuahuenses, no es un comunicado oficial emitido por dependencia gubernamental alguna. Por lo tanto, solicitamos a la población no difundir información no verificada y mantener la calma.

Además, queremos aclarar que la empresa Impulse Security & Risk, que al parecer es la que advierte un posible ataque contra instituciones públicas, debido a que asegura tener información de la FGE y de Sedena, no es una instancia oficial, ni cuenta con información privilegiada.

Y a reserva de proceder legalmente, las áreas de seguridad pública de la administración estatal nos deslindamos de cualquier comunicado emitido por dicha empresa o cualquier otra instancia relacionada con este tema.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

La SSPE está comprometida con la seguridad y el bienestar de la comunidad. Seguiremos trabajando en estrecha colaboración con las demás corporaciones como Fiscalía General de Justicia, Guardia Nacional, Sedena y policías municipales, para garantizar la tranquilidad de todos los ciudadanos.

Agradecemos su comprensión y colaboración. Cualquier información oficial adicional será comunicada a través de los canales oficiales.

Nota publicada en: El Heraldo de Juárez