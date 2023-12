Difieren audiencia de dos de los detenidos en el caso de Ismael Villagómez

Esta mañana fue diferida hasta nueva fecha la audiencia por narcomenudeo en contra de Adrián N. Y Joan N., en el caso del primero que es uno de los que está vinculado por el asesinato de nuestro compañero periodista Ismael Villagómez Tapia.

La audiencia fue diferida por la juez del sistema acusatoria penal, luego de que la defensa particular de ambos vinculados no se presentó a la audiencia, misma que tenía como objetivo el plantear una salida alterna al delito de narcomenudeo.

"Debemos vigilar el derecho que tienen ambos vinculados a una defensa adecuada y desde el momento que no está aquí su defensa no podemos llevar a cabo la audiencia", señaló la juzgadora.

La audiencia estaba contemplada esta mañana a las 9:30 horas en la sala número 7 de la ciudad Judicial de este distrito Bravos.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

En la sala fueron presentados siete vinculados, incluyendo a Joan N. y a Jesús Adrián N., ya que se tenían acumuladas 11 causas penales por el mismo delito de narcomenudeo y como una forma de economía procesal se desahogaron las audiencias de manera conjunta.

Las mamás de Joan N. y Jesús Adrián N. se encontraban al exterior de la ciudad judicial y manifestaron desconocer el motivo por el que el abogado particular no se presentó a dicha audiencia.

Juárez Caso Ismael Villagómez: Inician procesos contra presuntos homicidas y cómplice

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

La juez, que conoció de la causa esta mañana, señaló que en el caso de Joan el asunto relacionado con la posesión de arma de fuego ya estaba declinando al ámbito federal; sin embargo, en el fuero común permanecía vinculado por la posesión simple de cocaína.

Cuando el encargado de sala estaba recabando los datos de los vinculados, Joan N. manifestó que aún no lo mandan llamar del federal por lo del tema del arma y que no sabía si ya se habían programado audiencias en ese ámbito por qué a él no le han notificado nada.

Nota original de El Heraldo de Juárez