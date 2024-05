Dos mexicanas caminan por el bordo fronterizo en busca de protección de autoridades de EU

Dos primas mexicanas decidieron salir de su lugar de origen, una de Zacatecas, con una bebé de seis meses en brazos, huyendo de su pareja sentimental que la amenazó con matarla. Llevabas dos horas caminando por el bordo fronterizo, buscando entregarse a las autoridades estadounidenses.

“Mi expareja me tiene amenazada, ya he estado en otras ciudades escondiéndome y las autoridades no hacen nada, fuimos a entregarnos por el puente internacional, pero desde medio puente nos dicen que tiene que ser por CBP One, pero tarda más de un mes y no hay dinero”, contó María.

Su prima, Diana, salió de la Ciudad de México y caminaba también buscando ser protegida por Estados Unidos. Ella empujaba la silla de su hija de 15 años que tiene una parálisis cerebral.

Salió de su casa porque hace dos años desaparecieron a su hermano, su cuñada, un hijo y ahora quieren ir por su otro hijo de 14 años, recientemente lo amenazaron de muerte, por eso ahora busca seguridad del país norteamericano.

Foto: Edgar García / El Heraldo de Juárez

“La causa por la que yo salí es que han querido llevarse a mi hijo, traigo a mi hija, ella me tiene que seguir para donde yo vaya”, denunció Diana.

Ambas llegaron en un autobús hace tres días a Ciudad Juárez, por las amenazas que han recibido no realizaron su cita de CBP One, además que les dijeron que la aplicación funcionaba mejor en la frontera, pero al comprobar que no era cierto, intentarán entregarse a la Patrulla Fronteriza.

Las mexicanas comentaron que cuentan con denuncias que interpusieron ante las autoridades correspondientes, según cada caso, incluso a la pareja sentimental que está realizando amenazas, está siendo buscado por las autoridades.

Por lo que las mujeres pueden probar que requieren protección del gobierno de Estados Unidos y es esto lo que las motivó a buscar un espacio para ingresar entre el alambre de púas, aun con bebé en brazos y empujando la silla de ruedas.

Publicada originalmente en El Heraldo de Juárez