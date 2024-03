El 20% de los migrantes rechazados por EU quieren quedarse a vivir en Juárez

En una encuesta realizada a casi 2 mil 500 migrantes durante los últimos tres años, se dio como resultado que el 20.4 por ciento piensa quedarse en esta frontera y un 14 por ciento regresará a sus lugares de origen. La anterior encuesta fue realizada por personal de El Colegio de la Frontera Norte (COLEF), la cual fue resaltada este martes con los resultados.

También se destaca que el 90% de la solicitud de asilo político que han presentado los extranjeros a las autoridades del CBP, en Estados Unidos, son rechazados, presuntamente por no considerar que sus vidas corren peligro estando en su país de origen.

La variable considerada en el reporte de resultado es sobre las expectativas de las personas migrantes en caso de no poder continuar con sus procesos de asilo o estos les sean negados, el 35.9% de las personas dice que no sabe qué hacer o que aún no lo ha decidido y por lo tanto se encuentra en situación clara de incertidumbre, el 20.4% piensa quedarse en Ciudad Juárez y el 14.1% regresar al lugar en donde vivían.

Los países de origen de las y los migrantes es quizá una de las variables más importantes al respecto, se puede apreciar que la gran mayoría del flujo captado es de nacionalidad venezolana, prácticamente seis de cada diez.

Tanto en 2019 como en 2022 las personas migrantes que provienen de Centroamérica, sobre todo de Honduras y Guatemala, representan los porcentajes más altos. En esta ocasión, estas nacionalidades representaron un 12.9 y 9.1 por ciento, respectivamente.

Se resalta, además, el caso de las personas originarias de Colombia con 6.6 por ciento. Este hallazgo muestra que básicamente el perfil de las personas migrantes que se encontraba en la ciudad cambió notablemente, y de ser mayoritariamente de Centroamérica fue sustituido por quienes llegaron de Sudamérica, sobre todo de Venezuela.

Entre las nacionalidades adicionales que captó la ENMIEXSA se encuentran: Bolivia, Cuba, Chile, Estados Unidos, Guinea Ecuatorial, Haití, India, México, Nicaragua, Panamá y Perú

Uno de los datos que arrojó la consulta, fue que el 90 por ciento de las solicitudes de asilo terminan en rechazo por parte de las autoridades estadounidenses, comentó Alejandro Brugues Rodríguez, titular del Colef.

En entrevista para el Heraldo de Juárez, agregó que incluso no se sabe dónde están qué pasó con los migrantes que son rechazados o que no llegan a las entrevistas por algún motivo.

Entre mayo y septiembre de 2023 se aplicó la Encuesta a Migrantes Extranjeros Solicitantes de Asilo en Ciudad Juárez (ENMIEXSA, 2023) y se trata del tercer ejercicio estadístico enfocado a esta población en movimiento en Ciudad Juárez.

Se dio continuidad a la segunda versión de la encuesta, que se aplicó en 2022 y se llevó a cabo en el primer escenario asequible después de más de dos años de espera, dadas las condiciones de restricción sanitaria impuestas con la pandemia por COVID-19.

