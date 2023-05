"El CBTis 128 no es lo que aparenta": alumnos se manifiestan

Varios alumnos de ambos turnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) número 128, externaron su preocupación por el ingreso, distribución y consumo de drogas al interior del plantel educativo.

Los escolapios enfatizaron que las autoridades educativas y maestros permiten la compra - venta y consumo de varios tipos de sustancias prohibidas, “parece que esto les genera ganancias, los compañeros hacen las entregas enfrente de todos, parecen ciegos los directivos, estamos cansados de que esto pase, no todos somos consumidores y nos llevan entre ellos”, señaló una de las estudiantes.

“Es muy triste ver que prácticamente la mitad de nuestros compañeros son consumidores de alguna droga, es como ofrecer un caramelo, van por los pasillo incluso fumando o consumiendo las pastillas, nadie dice nada, el CBTIS 128 no es lo que aparenta”, externó uno de los estudiantes, de quien se protege su identidad.

Dentro de las denuncias que realizaron este pasado lunes, están también la falta de higiene para preparar los alimentos que se les venden, las faltas de respeto hacia ellos por parte de los maestros y enfatizaron que son violentados sus derechos humanos.

La manifestación que realizaron en punto de las 2:00 de la tarde, fue al exterior del plantel educativo, justo donde fue atacado a balazos Sergio Ulises de 17 años se colocaron unas veladoras y permanecieron los alumnos unos minutos como montando una guardia, para rendir un pequeño homenaje.

Dentro de los manifestantes, se encontraba Adrian, compañero y amigo del difunto Sergio Ulises, quien con lágrimas en los ojos y con un nudo en la garganta comentó que ya habían planteado el tema de inseguridad al director y este no le prestó atención.

“Protestamos porque desde el año pasado habíamos este hablado con los directivos por que había muchas crisis de inseguridad ya que nos asaltaban o amedrentaban con armas de fuego y nunca hicieron nada y también aprovechamos para reportar varios casos de adentro del plantel por falta de todo, los docentes no sirven, los baños, ponen al CBTIS como una institución respetable”, resaltó el alumno.

“Fíjese la policía esta policía la semana pasada no estaba, que impunidad hay para que maten a un estudiante enfrente del CBTIS, mañana se cumple una semana y no han encontrado a los responsables, lo conocía desde la secundaria era mi amigo, no es lo mismo estar un día platicando con él y al siguiente ya no verlo”, finalizó Adrian con lagrimas en los ojos.

Por su parte los tutores o padres de familia, preocupados por los hechos ocurridos y teniendo conocimiento de la manifestación, estuvieron presentes verificando el entorno después de que se les dijera que habría más seguridad en el exterior del plantel educativo.

“Vigilancia, es lo que más pido, esta patrulla porque hasta ahorita, como luego dicen ahogado el niño a tapar el pozo, cuántos, cuántos más necesitan que maten? pagamos mucho dinero para que estén en pésimas condiciones”, añadió al tema una madre de familia.

“Pedí dos horas en el trabajo para salir antes y poder recoger a mi hija, no estoy tranquilo, pero ni modo que la encierre en la casa, trato de que me vea relajado, para no transmitirle mi miedo, pero es muy lamentable que el gobierno no pueda proteger a nuestros hijos”, mencionó con coraje el padre de una de las alumnas del turno matutino.

Finalmente los miembros del Frente Estudiantil de la UACJ están asesorando a los alumnos del CBTis128, estos dentro del programa de Derecho, colaboran con la elaboración de los documentos donde externaron sus exigencias y señalaron que el director trato de “entretenerlos”, pero lograron realizar la actividad que planearon durante el fin de semana y que fue respaldada por sus padres.