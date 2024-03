AMLO dejará un país muy endeudado: Canacintra

Jesús Manuel “Thor” Salayandia Lara, consejero nacional de Canacitnra (Cámara Nacional de la Industria de Transformación) mencionó que no se visualiza mucha inversión en este año para esta frontera.

“Si le preguntas al político te va a decir que si y más ahorita, que van a venir, que van a hacer, que van a poner, que van a bachear, el político va a decir que viene un resto de inversión”, expresó Salayandia.

“Pienso que el 2024 va a estar muy estancado, viendo en el empleo ya se acabó marzo y hay mucha incertidumbre, seguramente va a llegar Donald Trump otra vez a la presidencia de Estados Unidos, aquí no sé qué vaya a pasar si es Claudia o es Xochitl, creo que va a dejar un boquete muy grande el presiente Andrés Manuel López Obrador”, agregó.

Salayandia Lara resaltó que el presidente de la república dejará un país muy endeudado y sin mucho recurso.

“Va a ser muy interesante que política económica van a sacar para otra vez elevar todo eso y no pienso que haya mucha inversión, del federal nunca habido, no recuerdo una inversión del Gobierno Federal”, dijo.

“Del Gobierno el Estado, no sé qué están haciendo desde el punto de infraestructura, ahorita están encapotados con lo del BRT, no sé si lo vayan a echar andar o no, si lo echan a andar darnos por servido”, destacó.

Comentó que hay muchas naves industriales que no se han llenado, ya que está muy lenta la economía y otras porque no tienen luz ni agua.

“Yo lo veo en un panorama muy lento, vamos a esperar de aquí a septiembre, ya que pasen las elecciones vamos a empezar a sacar la cabeza, a ver qué pasa”, indicó.

