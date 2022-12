Eliminación de Título 42 deja en la incertidumbre a empresarios

El titular de Canacintra Juárez, Jesús Manuel Salayandia, refirió que ya se está trabajando en coordinación con transportistas para hacerle frente a la contingencia que se avecina a partir del próximo día 21 de diciembre con la conclusión del título 42.

"Aquí el problema es que no sabemos cómo va a reaccionar el gobierno de Estados Unidos y lo que menos queremos es que se llegue a cerrar la frontera con motivo de este problema de migración que estamos enfrentando", señaló Salayandia en entrevista para El Heraldo de Juárez.

Juárez

Señaló también que desafortunadamente el problema de los migrantes que llegan a esta ciudad lejos de disminuir va creciendo y hay que estar preparados para enfrentarlo.

"En el caso de los migrantes que van a seguir llegando a esta frontera ya se trabaja con varias instancias para poder darles un trabajo" .

Destaco que todas las instancias de gobierno deben coordinarse de manera adecuada para poder atender a los migrantes que están por llegar a nuestra ciudad.

También detallo que: "Hay que hablar con la autoridad municipal para ver cómo se les puede apoyar, creo se está viendo la posibilidad de volver a abrir un albergue y la idea es tener un techo donde se puedan guarecer", refirió.

Salayandia Lara refirió que las empresas norteamericanas también deben de dialogar con su gobierno y con el gobierno de Texas porque a final de cuentas ellos son también afectados por estas medidas de revisión exhaustiva de los camiones de carga.

"En la ocasión anterior que Gregg Abbot endureció las medidas de revisión, no se encontró a ningún migrante que fuera trasladado ilegalmente en un camión de carga, al menos no nos han informado, y por eso las empresas norteamericanas deben pugnar por qué no vuelva a pasar lo mismo por qué ellos también son afectados por estas revisiones y tienen perdidas muy considerables", finalizo el líder gremial.

Publicada originalmente en El Heraldo de Juárez