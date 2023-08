Empresarios ven intereses personales en licitación del relleno sanitario

Representantes de organismos empresariales coincidieron en que la concesión a varias empresas para la prestación del servicio de recolección basura y el manejo del relleno sanitario, hay mejores expectativas para que funcione realmente y cumplan, no como pasó con la compañía que ya no estará a partir del 5 de septiembre.

La presidenta de Canacintra, Rosa Isela Molina, comentó que espera que este cambio de empresas, pueda llevar un cambio sustancial en la recolección de basura, sin embargo, en cuanto al manejo del relleno sanitario, consideró que es importante revisar la licitación donde ganó la empresa Yvasa, porque hay intereses personales y de empresas.

“De entrada, que bueno que pareciera que la compañía que ya no estaba cumpliendo ya no está porque todo el mundo teníamos como la expectativa de que pareciera que era como la misma empresa con un nombre diferente, pero ya nos dimos cuenta que no es así”, enfatizó.

Señaló que hay muchas quejas en toda la ciudad por la falta de recolección de basura, por lo que se espera que realmente haya un cambio en la prestación del servicio por las empresas ganadoras.

Por su parte, el presidente de Canaco, Rogelio Ramos Guevara, comentó que en pláticas con representantes de Yvasa, mencionaron que traen equipo nuevo para hacer trabajos en el relleno sanitario a partir del 5 de septiembre y los nuevos precios les favores para poder manejar un relleno más ecológico, más seguro y con menos riesgos de posibles incendios.

La empresa ganadora tiene un techo de 26 millones mensuales, de acuerdo a las toneladas de basura que reciban, ya que la empresa recibirá 163 pesos por tonelada por la basura doméstica y 197 pesos por la tonelada industrial.

En cuanto a los sectores en que fue dividida la ciudad para que las cuatro empresas ganadoras son: Aseo Urbano de Chihuahua, Aseo Municipal, Recolectora de Residuos de Occidente y Grupo Hermer.

Finalmente, Jesús Manuel Salayandía espera un mejor servicio de recolección de basura, luego de las constantes quejas en contra de PASA por la falta de recolección de basura.

Dijo que el hecho de que haya más actores y que estén dividendo la ciudad con diferentes empresas para recoger la basura positivo, porque es borrón y cuenta nueva.

Nota publicada originalmente en El Heraldo de Juárez