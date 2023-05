En Juárez tenemos albergues con espacio suficiente para dar cobertura a migrantes: Pérez Cuellar

La implementación del Título 8, ha generado que los migrantes no se decidan a ingresar a Estados Unidos, ya que este endurece los castigos que pueden recibir si las personas en situación de movilidad cruzan por los puentes fronterizos o por algún otro medio.

Para dar cobertura en esta ciudad a las personas que podrían estar retornando -que ya se ha dicho serían hasta 250 diarias- se monitorea constantemente los albergues Leona Vicario y Kiki Romero, mismos que tienen espacio suficiente para dar la cobertura a quien lo solicite, mencionó el presidente municipal Cruz Pérez Cuellar.

“El Kiki Romero está a un 25 o 30 por ciento –de su capacidad-, el Leona vicario no llega al 50 por ciento –de su ocupación-, no se ha detectado un flujo considerable es decir todo indica que el título 8 pues sí que no se animan tanto es más riesgoso para ellos en términos legales en Estados Unidos”.

“Estamos atentos, estamos pendientes pero contrario a lo que se decía hemos visto una disminución muy importante”, destacó ante la creencia que los migrantes estarían buscando ingresar masivamente, el jueves poco antes o después de la culminación del Título 42.

“Subieron los dos –capacidad en el albergue- con estos movientes pero la verdad es que no lo que se pensaba que podría darse no se ha dado en esta situación, en una ciudad de migrantes como esta, donde la migración es muy común pues no se está dando lo que se esperaba a raíz de la finalización del Título 42”, dijo Pérez Cuéllar.

En relación con la situación que impera en los puentes internacionales aseguró la máxima autoridad en la ciudad, que hasta el momento no le han notificado de algún cierre general o parcial en alguno de ellos, pero se mantiene en comunicación.

Para los migrantes que aún permanecen al exterior de la Unidad Administrativa Benito Juárez, se dijo que, “estamos ya habilitando ya un lugar, un espacio y queremos ofrecerle ese espacio ya muy pronto”, descartando que sea nuevamente abierto el albergue que fue denominado Ónix.

Se espera que las personas retornadas acepten ser trasladadas a los espacios disponibles donde encontrarán un lugar para dormir, espacio donde asearse, comida.

