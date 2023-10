Es Juárez quinto lugar en trata de personas

Ciudad Juárez ha estado entre los primeros cinco lugares con la problemática de trata de blancas desde el 2005, dio a conocer la secretaria de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Chihuahua campus Juárez, Martha Dena Ornelas.

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en coordinación con el Colegio de Chihuahua, realizarán el "Tercer encuentro de violencia contra la Mujer" desde el enfoque de trata de blancas el día 8 de noviembre.

Este tipo de delito abarca a mujeres entre los 12 a 19 años de edad, por lo que el rango es más vulnerable sin excluir a mujeres de otras edades, información que tiene la Fiscalía General del Estado, mencionó Dena Ornelas.

Por lo anterior, la Secretaria de Investigación y Posgrado de la UACH Juárez, invita a todos los interesados en el próximo "Tercer encuentro de violencia contra la Mujer", que llenen un registro por medio del QR que aparece en la imagen.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Dena Ornelas agregó que la trata de personas es considerada como uno de los más graves problemas a nivel mundial que genera una preocupación desde la comunidad internacional.

La trata de personas es una práctica delictiva de orden transnacional que se ubica en el tercer lugar entre las actividades ilícitas más lucrativas; esta conducta violenta y delictiva revela la deshumanización de la sociedad, porque enmarca un escenario de objetivación, cosificación y mercantilización de personas expuestas a la mayor violación de derechos humanos.

Ninguna persona está exenta de caer en escenarios de victimización por tata de personas, las mujeres, niñas y adolescentes, continúan identificadas como el grupo poblacional con mayor número de víctimas.

Se busca visibilizar el fenómeno de la trata de personas y que los participantes adquieran las herramientas que les permita identificar el delito de trata de personas y a partir de ello, establecer mecanismos de prevención tendientes a la erradicación del mismo.

Se espera que desde la academia se proporcionen elementos orientados a visibilizar y concientizar sobre este fenómeno.

FOTO: Cortesía | Postgrado

Obscenidad infantil y mendicidad obligada son temas que también se atienden

"Es una situación repetitiva y que nosotros estamos atendiendo diariamente, todas las denuncias que llegan al FEM con motivo de trata de persona se están atendiendo puntualmente", señaló Wendy Chávez, titular de la dependencia a nivel estado.

Chávez indicó en entrevista para El Heraldo de Juárez que dicho delito tiene muchas variantes y algunas de ellas están tan normalizadas en la sociedad a grado tal que la gente no denuncia porque piensa que no es algo ilícito.

"Es importante que la ciudadanía denuncié, ya que quienes se dedican a esta ilícita actividad se escudan muchas veces en la falta de denuncia por parte de las personas que conocen del delito, pero no hacen nada por evitarlo o denunciarlo a través del 911", señaló la funcionaria al ser entrevistada

Destacó que en el tema de la mendicidad forzada, es una variante muy delicada, ya que en casi todos los casos se trata de menores que son explotados por sus propios padres y como la gente los ve pidiendo en la calle ya se observa como algo normal, se les da una moneda y se acabó el problema porque lo hacen para obtener algún ingreso económico.

Chihuahua FEM ha implementado 20 operativos para detectar trata de personas durante el 2023

"Es mucho más complejo que eso por qué en varias ocasiones la mendicidad va acompañada de abusos físicos hacia el menor y la amenaza de que si no reúne determinada cantidad habrá algún castigo físico e incluso para obligarlo a ir a una esquina a pedir también hay un abuso y en ocasiones en el mismo crucero los maltratan y los golpean", añadió Chávez.

La titular de la FEM detalló que recientemente se tuvo conocimiento, por medio de denuncia ciudadana, de una persona que estaba maltratando a dos pequeñas en un crucero que se suponía eran sus hijas a quienes obligaba a pedir dinero a los automovilistas y peatones.

"Grave esta situación, pero como ya lo mencione, está tan normalizada, esta conducta que la gente no le ve nada de malo, pero ahí está claramente la comisión de un delito, estamos obligados a actuar como Fiscalía de la Mujer", indico la funcionaria estatal.

En el caso de la trata de menores con fines de explotación sexual, indico que es otro problema grave donde la gente que recurre a los servicios de estas menores piensa que por qué la relación es consensuada y la menor da su consentimiento, no hay delito que perseguir, sin embargo, no es así, ya que dicho consentimiento no es reconocido por la ley por tratarse de una menor de edad.

"Ya nos ha tocado en lugares donde se ofrecen este tipo de servicios, sobre todo en sala de masajes, que es donde hemos ubicado menores explotadas, el ofensor sexual dice que no hay delito por qué la menor dio su consentimiento, sin embargo, por tratarse de una menor de edad la protección de la ley se da de manera inmediata, ya que debe ser mayor de edad para que el consentimiento sea válido", señaló Chávez.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Finalmente, la titular de la Fiscalía de la Mujer puntualizo que en el delito de trata de personas con fines sexuales no es una situación exclusiva de migrantes porque las personas que se dedican a esa ilícita actividad no hacen distingos entre nacionalidades.

"Hemos detectado casos en que traen a menores de edad del sur de la república, que en ocasiones fueron vendidas por sus propios padres, y a otras que las traen engañadas con ofertas de trabajo que no son reales, este problema no distingue nacionalidades, no edades, se han detectado personas que también se dedican a la pornografía infantil casi siempre utilizando para sus fines a niños o infantes que no alcanzan a comprender que son víctimas de un delito", concluyó la fiscal especializada en la mujer.

Información de Ricardo González

Nota publicada originalmente en El Heraldo de Juárez