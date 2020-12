"Es muy triste ver a tanta gente fallecer": Médico juarense en CDMX

CIUDAD JUÁREZ.- A sus 27 años y recién egresado de la carrera de medicina, Adrián es uno de los médicos juarenses que viajó en días pasados a la Ciudad de México para trabajar en las unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la crisis que se vive por la pandemia del Covid-19.

Adrián Saúl López Reyes es médico general y labora en Ciudad Juárez en el servicio de Urgencias en el Hospital General de Zona número 35 del IMSS.





El joven trabaja en dicha área desde hace aproximadamente siete meses, fecha en la que también ingresó al instituto a laborar de manera formal.

Fue gracias a los conocimientos que ha adquirido en el área Covid-19, en la cual le ha tocado trabajar desde que egresó de la carrera, que decidió unirse a las filas de los médicos y enfermeros que el IMSS envió a aquella ciudad en días recientes.

“Yo llevo apenas casi un año que salí de la carrera, en febrero comenzó esta situación de la pandemia, trabajé en un hospital privado como médico de Covid, ahí duré como cuatro meses y después entré a la 35 del IMSS. Me tocó el rebrote cuando la situación se puso muy fea en Ciudad Juárez y pues gracias a ello adquirí mucho conocimiento y experiencia en el manejo del paciente crítico. Esta experiencia de venir aquí a Ciudad de México pues me tiene muy emocionado porque tengo la posibilidad de compartir mis conocimientos que tengo en México con los maestros que hay aquí de los hospitales de tercer nivel y pues el ímpetu de ayudar a los hermanos que están aquí”, contó en entrevista con El Heraldo de Juárez.

Añadió que para él es una experiencia muy grande, la cual no pensó vivir en algún momento de su carrera como médico.

“A los médicos recién egresados y a mí nos tocó una pandemia tan grande, nunca nos imaginamos que viviríamos algo así, es muy triste ver tanta gente fallecer, ver cómo colapsan los servicios de salud, es una situación muy difícil para un recién egresado, pero estamos haciendo la lucha ayudando y nunca me imaginé terminar en Ciudad de México ayudando”, aseguró.

Adrián actualmente se desempeña en la Unidad Médico Familiar número 28 del IMSS en Ciudad de México como médico Covid-19, dentro de lo que se conoce como Triage respiratorio, viendo a los pacientes que llegan a esa área de urgencias que se reconvirtió para atender la pandemia.

En cuanto a la convocatoria, explicó que fue la jefa de Urgencias del IMSS 35 quien les hizo saber de la posibilidad de ir a CDMX y fue donde a él le surgió la intención de ir.

“A pesar de ser un médico 08, de no tener la base, yo le comenté a la doctora que quería ir. Fue la emoción y esa necesidad de ir apoyar y pues aquí ando. En mi familia no lo tomaron muy bien por la situación que aquí se vive, pero yo les dije que yo sé y entiendo los riesgos que se conocen desde la carrera, pero los tranquilicé, les dije que todo estará bien ya sobreviví más de siete meses de la pandemia, pues voy a sobrevivir otros dos meses en Ciudad de México para apoyar y ahora ya me apoyan”, mencionó.

Al estar dentro de las áreas Covid-19 del IMSS y ser recién egresado de la carrera, el joven hizo un llamado de fuerza y de paciencia a sus colegas que están próximos a terminar sus estudios.

“Les diría que paciencia, fuerza y luz. Sean pacientes, a lo mejor ahorita las clases están suspendidas por la pandemia, mis compañeros estudiantes que no pueden hacer sus prácticas en un hospital que tengan paciencia, sean fuertes, estudien y todo va a estar mejor”, comentó.

El joven juarense estará aproximadamente un mes en Ciudad de México dando la batalla contra el Covid-19 en las unidades del IMSS, sin embargo, se podría ampliar la estancia hasta dos meses si no se incrementan los casos en esta frontera.

Por último, mandó un mensaje de paciencia a la población en relación a la pandemia del Covid-19.

“Al igual que a mis compañeros paciencia, fuerza y luz todo va a estar mejor pero hay que apegarnos a las medidas de higiene y recomendaciones de la Secretaría de Salud porque yo sé que son tiempos de fiestas navideñas y todo, pero más importante es mantener nuestra sana distancia, usar el cubrebocas y evitar que haya otro repunte”, finalizó.

