Espera casi 21 horas para ser atendido en el ISSSTE

Un derechohabiente llegó a las 14:30 horas para recibir atención médica al ISSSTE, con síntomas de dolor de cabeza y de cuerpo, pasaron las 20:30 horas y cuando le tocaba ser atendido, se dio el cambio de turno, se fue el doctor y está a la espera de que llegue quien cubra ese turno.

Así como él, hay varias personas que esperan ser atendidas, algunos llevan problemas más acentuados y pruebas positivas de Covid.

Son dos consultorios lo que hay en esa área de atención en el ISSSTE, pero solamente en uno han estado dando consulta.

“Tengo como desde las 2:30 de la tarde, es en el ISSSTE del Pronaf, hay dos consultorios solamente pero nada más funciona uno y hubo cambio de turno, ya llevamos una hora después de que hicieron el cambio de turno y no ha llegado ningún médico”, informó este derechohabiente.

“Si ha habido atención, cuando me tocaba se dio el cambio de turno, habemos varios aquí, pero se supone que me toca a mi, no hay médico”, agregó.

“Traigo dolor de cabeza, dolor de cuerpo, pero hay varios aquí con problemas muy acentuados de Covid, incluso unos traen pruebas positivas”, resaltó.