Espera Index que pronto se reduzcan las cargas rezagadas

Sergio Colín, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Índex Juárez), mencionó que ante la reactivación de las operaciones de carga en el puente Córdova-Américas, se espera que de un déficit de 900, 950 tráileres que se tenia diario, se reduzca a menos de 500.

“Vamos muy bien, lógicamente el primer día siempre es incrédulo, muchos no están enterados o algo así por el estilo, pero fueron ayer (martes pasado) más de 140 tráileres los que cruzaron por Córdova y hoy (ayer) fácil se va a duplicar”, mencionó Colín.

“Seguimos invitando a la industria, a todos los transportistas de que Córdova sea el punto de cruce para aquellos que son tráileres vacíos y tractores, para especializarnos por el punto de cruce de Córdova, sea muy eficiente como lo hemos planteado”, añadió.

Mencionó que se espera que el déficit de tráileres diario de 900, 950 con la reapertura de operaciones comerciales en el puente de Córdova-Américas se reduzca a menos de 500.

“Todavía vamos a tener un déficit pero ya va a ser menos”, informó el presidente de Índex Juárez, quien mencionó que por la problemática en los cruces, ante las exhaustivas revisiones del Departamento de Seguridad Pública del Estado de Texas en los puentes de Zaragoza y Tornillo, no se han reportado paros en la industria.

Colín manifestó que hay dos empresas del ramo automotriz que por otros motivos pudieran sufrir de paros.

“No por este concepto, por eso la combinación de mandar vacíos por Córdova es para que puedan hacer importaciones rapidez y que no pare la industria, desde el punto de industria es la mayor propuesta, porque el que se meta un tráiler vacío a la fila de 12 horas no va dar esa flexibilidad de traer las importaciones a Juárez”, dijo.

“Hasta ahorita los paros no se han dado, al menos por ese concepto, han podido mitigar de una u otra manera, pero pensamos que con estas medidas que hemos hecho, a través de todos los puentes vamos a seguir igual”, añadió.

Mencionó que las dos empresas que han utilizado el avión para trasladar sus mercancías, continúan haciéndolo.

“(Dos maquilas en riesgo de paro) no tengo la información estrictamente del porque, pero lo que sé es que no es por este concepto, me comentaron que posiblemente podrían parar por 1 o 2 días, pero no era por la problemática de cruces, del ramo automotriz”, concluyó.