EU suspenderá operaciones en puente fronterizo de Arizona ante gran flujo migrante

El tránsito descontrolado de personas en situación de movilidad que llega a la frontera sur de Estados Unidos ha ocasionado algunas problemáticas entre ambos países, en el caso de Ciudad Juárez en meses pasados uno de los puentes internacionales cerró su cruce a transporte comercial ocasionando pérdidas millonarias y ahora la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) anunció que cerrará el cruce internacional de Lukeville, Arizona.

A través de un comunicado CBP anunció que: “A partir del lunes 4 de diciembre, la Oficina de Operaciones de Campo de CBP suspenderá temporalmente las operaciones en Lukeville, Arizona, con el fin de redirigir al personal para ayudar a la Patrulla Fronteriza de EE. UU. a detener a los migrantes”.

Explicaron que tanto el tráfico de peatones como de vehículos en dirección norte y sur en el puerto de entrada de Lukeville se suspenderá hasta nuevo aviso.

Los viajeros pueden cruzar hacia o desde los Estados Unidos a través del puerto de entrada de Nogales, Arizona o San Luis en San Luis, Arizona.

Las partes interesadas y el público viajero pueden encontrar más información sobre los puertos de entrada y los tiempos de espera en el siguiente enlace https://bwt.cbp.gov/.

“En respuesta a los mayores niveles de encuentros con migrantes en la frontera suroeste, impulsados por contrabandistas que venden desinformación para aprovecharse de personas vulnerables, CBP está aumentando todos los recursos disponibles para procesar a los migrantes de manera expedita y segura”, detalló CBP.

Además que continuarán priorizando su misión de seguridad fronteriza según sea necesario en respuesta a esta situación en evolución.

“A medida que respondemos con recursos adicionales y aplicamos consecuencias por la entrada ilegal, las tendencias migratorias también cambian, continuamos ajustando nuestros planes operativos para maximizar los esfuerzos de aplicación de la ley contra aquellos no ciudadanos que no utilizan vías o procesos legales como CBP One y aquellos que no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos”, finalizaron las autoridades norteamericanas.

