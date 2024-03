Expresidente de Canaco explica cómo fue su agresión y presenta denuncia vs presunto responsable

El expresidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Gilberto Cueva Pizarro, explicó la manera de como fue agredido por el actual dirigente la cámara, Rogelio Ramos Guevara, el pasado miércoles cuando le entregó un oficio donde solicitaba que el proceso interno se llevara con imparcialidad.

Acompañado de expresidentes de Canaco, Cueva Pizarro, relató que ese día se presentó junto con José Eleno Villalba a la oficina de Rogelio Ramos quienes entregaron un oficio por separado sobre el tema, solo recibió uno, pero no quiso firmar el escrito y ahí es donde se detona la agresión por parte del presidente actual.

"Hay un señalamiento de su parte, me dice, a ti no te recibo, en eso se levanta y empieza a ofender con palabras altisonantes y me dice que ya me había advertido, que me largara, que no me iba a recibir absolutamente nada, estábamos sentados delante de él, en cuanto menos pensé ya estaba en un lado mío agrediéndome físicamente", señaló.

Foto: Francisco Servín / El Heraldo de Juárez

Agregó, que hubo testigos por parte del personal de la cámara y del mismo José Eleno Villalba porque se acercaron después de escuchar Los gritos de Rogelio Ramos.

Ante este lamentable hecho, Gilberto Cueva fue llevado ensangrentado a recibir atención médica.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Posteriormente, acudió a la Fiscalía General del Estado Zona Norte a interponer una denuncia en contra de Rogelio Ramos Guevara por agresiones, lesiones y perjuicios con el número de expediente de Único Caso: 37-2024-0008123.

Jose Eleno Villalba dijo que atestiguó la agresión que sufrió Gilberto Cueva por parte del presidente Canaco Rogelio Ramos.

Foto: Francisco Servín / El Heraldo de Juárez

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Nora Elena Yu Hernández declaró que un grupo de exdirigentes de la cámara firmaron un desplegado en donde deploran totalmente esa agresión que fue inadmisible por parte de la dirigencia de Canaco, por lo que pidieron la renuncia de Rogelio Ramos a la presidencia de Canaco.

Finanzas Ofertan más de 700 vacantes en la feria de Empleo para las Mujeres

Externó, es más vergonzoso que te pidan la destitución porque nunca en la vida había pasado, no está pasando, que después de haber un hecho o un acto como el que se presentó, presente a la renuncia a la presidencia de Canaco.

En la conferencia de presentes los ex dirigentes de Canaco, Nora Elena Yu, José Eleno Villalba, Gabriel Cantú Murguía, Alejandro Ramírez, Martín Alonso Cisneros, José Jaime Hernández Rodríguez, Sergio Solís Arroyo y el afectado Gilberto Cueva Pizarro.