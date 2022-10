Familia de migrante que fue asesinado en la frontera recibe apoyo del consulado

El Señor Napoleón Sepúlveda, padre de Jesús, migrante mexicano que fue asesinado en el desierto de Sierra Blanca al parecer por un acto de racismo, contó que el Consulado Mexicano en Estados Unidos los está apoyando para que el crimen de su hijo no quede impune.

La mañana del miércoles, los padres de Jesús se reunieron con dos abogados en El Paso, Texas, que serán quienes desde el lado americano lleve el caso de su hijo, incluso les pidieron que firmaran un documento que aprobara que ellos sean los encargados de las indagatorias ante autoridades del vecino país.

“Nosotros lo que estamos peleando es justicia para nuestro muchacho, nosotros si confiamos en esos abogados, se portaron muy amables nos explicaron muy bien todo, nos dijeron también que sería un proceso tardado, pero que harán todo lo posible por que se aclare”, comentó el señor Sepúlveda, quien en repetidas ocasiones detuvo la charla porque las lágrimas lo invadían por la tristeza de la pérdida de su hijo.

El padre de Jesús, dijo que hasta el momento autoridades americanas y mexicanas, no les han comentado nada de los responsables del crimen de su hijo.

“Las autoridades no nos han dicho nada, si están detenidos, si los soltaron, no sabemos nada, una hermana es la que nos dijo que al parecer los asesinos ya están presos otra vez, pero no sabemos, ojalá que ya estén presos, que se vaya esclareciendo esto”, dijo.

En un principio el señor no tenía ninguna confianza en que las autoridades los pudieran apoyar, pero, declaró que ya empezará a confiar y pondrá toda su fe.

La funeraria Santa Rosa, es quien se encargará de trasladar los restos de Jesús hasta Torreón, Coahuila, su lugar de origen, pero según comentó Napoleón, le gustaría tener el cuerpo de su hijo en Ciudad Juárez y de aquí partir a su destino.

En relación a los gastos del servicio fúnebre, el señor aclaró que Consulado Mexicano, los apoyo con una parte del costo, se espera el cuerpo de Jesús, sea entregado el próximo martes.

“Yo quiero esa gente en la cárcel, no quiero que lo suelten, para que no han más cosas de estas, esto muy doloroso a la gente que le hacen esto”, pidió Napoleón a las autoridades americanas.