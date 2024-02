Federación borró nombres de desaparecidos para maquillar cifras: Papá de Esmeralda Castillo

"Son más de 110 mil los nombres que borraron las autoridades del Padrón de Desaparecidos", recriminó molesto el señor José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo durante una entrevista. Entre esos nombres está el de su hija, desaparecida el 19 de mayo del 2009 en la Zona Centro de Ciudad Juárez.

Según dijo, ahora Esmeralda cuenta con una doble desaparición, por lo que él decidió ampararse para exigir una explicación a los responsables de este error. Aseguró que por ser tiempos electorales, el Gobierno Federal borró los nombres de estas personas para maquillar las cifras de desaparecidos.

FOTO: Cortesía | Fiscalía General del Estado de Chihuahua

Recordó que para noviembre del 2023 había cerca de 123 mil desaparecidos o ausentes en todo el país dentro de dicho padrón y de pronto, quitaron 110 mil nombres. Una de las explicaciones que les dieron, es que estas personas ya fueron ubicadas, pero no localizadas, lo que para el señor Castillo es absurdo.

Por si fuera poco, le comentaron que otra situación fue que muchas personas se vacunaron con el nombre de las y los desaparecidos durante la pandemia. "Gobierno Federal elude su responsabilidad diciendo que son los estados quienes les mandan las listas y ahí se echan la pelotita uno a otro", dijo.

Cada 19 de mayo el y su familia realizan la "Brigada contra el olvido" / Foto: Archivo | El Heraldo de Chihuahua

Aunque le aseguraron que esto no afecta la búsqueda de Esmeralda, el señor Castillo señaló que si con reporte no hacen nada, ahora sin reporte que le puede esperar "Lo que tenemos de seguridad y certeza es que nuestras hijas e hijos no están siendo buscadas", agregó el dolido padre.

Manifestó que él se dió cuenta de esta situación en diciembre del 2023 y desde entonces ha estado presionando para que vuelva el nombre de Esmeralda al Padrón de Desaparecidos.

Finalmente, dio a conocer que el 29 de febrero tendrá una audiencia en dónde buscarán de quién fue el error para la depuración de al lista en el estado de Chihuahua y así no le den carpetazo al caso de su hija.

Publicada originalmente en El Heraldo de Juárez