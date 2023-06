Falta de seguridad en la Feria Juárez ahuyenta a visitantes

Enojo, tristeza y desesperación se ha dado entre algunos de los juarenses y visitantes que acuden a "disfrutar" de la Feria Juárez en la Plaza de la Mexicanidad, ya que como cada año, no se hace nada para la prevención de hurtos.

Los espacios que fueron adecuados como estacionamientos no son vigilados o supervisados como se dijo desde un principio de la inauguración del proyecto anual que busca traer diversión a los habitantes de Juárez y de las ciudades vecinas.

"Mire lo que sucedió fue, que al terminar la jornada de trabajo al llegar a mi automóvil me doy cuenta que fue abierto, no deje nada importante, pero si resolvieron todo y dañaron la chapa de la puerta", dijo quien se identificó solo como "La Güera".

"Tendré que invertir una cantidad importante para las reparaciones del auto y no se me hace justo, nos garantizaron estarían seguros y no es así, si estoy desanimada, aparte que está muy cara la renta del módulo, no sale mucho y ahora esto, esta cabr...", añadió molesta la comerciante.

Este tipo de hechos se presenta cada año que se realiza la feria, en otras ediciones incluso se da el robo de unidades y nadie responde por este tipo de hurtos, también se da que se llevan las pilas y piezas que se pueden desprender fácil de los automóviles.

Otra de las quejas que se siguen dando es justo en la entrada a las instalaciones, el personal de seguridad dentro de las revisiones corporales y a los bolsos de las damas, sacan desde un chicle, las cajetillas de cigarro, los encendedores y otros pequeños artículos, para que los adquieran dentro de la feria con el precio triplicado.

"Estamos muy molestos, fui con siete amigos y les sacaron de sus bolsillos hasta la servilleta que traía de la comida, un cigarrillo a medias, que eso era una orden de los organizadores que no entremos con nada para tener que comprarlos adentro con un costo muy inflado", señaló Yasenia, paseña que visito la Plaza de la Mexicanidad.

"No vuelvo, en verdad no regreso!, mejor espero que vayan los artistas a El Paso, allá si tenemos la seguridad que merecemos, espero lo tomen en cuenta otros habitantes de Las Cruces y Nuevo Mexico y las autoridades mexicanas", enfatizó la joven mujer.

Finalmente, los afectados esperan que se tomen cartas en el asunto, para evitar que más personas se vean afectados o que les den largas al respecto de la recuperación de sus vehículos o de las piezas robadas.

Publicado originalmente en El Heraldo de Juárez