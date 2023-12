“Flujo de migrantes llegó para quedarse”: De la Peña

Santiago de la Peña, Secretario General de Gobierno en el Estado comentó que el Instituto Nacional de Migración (INM), durante la mesa de seguridad estatales rindió cuentas de cómo están trabajando para ordenar y regular el asunto migratorio de manera permanente, añadió que en los últimos meses que le quedan al gobierno federal, no pierde la esperanza de que se logre una política que controles la llegada de cientos de migrantes a esta entidad fronteriza.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

“El flujo migratorio no se puede ver como un ciclo sexsenal, sino que llegó para quedarse y es más complejo se requiere una política integral; En las últimas semanas se ha visto una reducción del flujo general de migrantes, pero en los últimos días, se ha visto que vienen en los trenes migrantes”, declaró De la Peña.

FOTO: Edgar García | El Heraldo de Juárez

Juárez Descartan alerta de llegada masiva de migrantes a Juárez

El INM les habló sobre reforzar los trabajos en el Centro y Sur del país y también fortalecer las fronteras en aeropuertos, ya que hay algunas personas extranjeras que llegan por avión sin ninguna documentación oficial.

“El tema migratorio requiere redoblar el esfuerzo e inversión federal, se ha hablado en algunas mesas de la necesidad de reformar la legislación en materia de migración para que esto dé mejores herramientas y el propio INM pueda ordenar entradas, salidas y permanencia de los extranjeros dentro del territorio nacional”, expresó el funcionario.

Enunció que los operativos no es sólo bajarlos del tren, sino que se tiene que abordar el tema desde una perspectiva integral, se requiere mayor personal, más presupuesto para INM y una reforma profunda que permita abordar el tema de acuerdo a la realidad actual y no seguir aplicando una ley que ya no responde a los flujos de personas que vienen de centro y sudamérica, China, algunos países africanos.

“Nuevamente hacemos un llamado al gobierno federal para que ponga más atención en esto y deberá reflejarse en un trato distinto en el presupuesto federal para el año que entra que como hemos visto no trae consigo un aumento sino una reducción de los recursos”, externo De la Peña.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

También emitió un llamado de los legisladores federales, sin importar a qué partido pertenezcan y entiendan la realidad de la llegada migrantes a Ciudad Juárez, nos presenta retos de salud, seguridad, educación.

“Como país, nación, obviamente articulado desde la federación debemos de mantener el dedo en el renglón para una política migratoria integral”, finalizó De la Peña.

Nota publicada en: El Heraldo de Juárez