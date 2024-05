Flujo lento en revisión de tráileres en puente Zaragoza-Ysleta

Los choferes han determinado no acudir al puente de Zaragoza por las exhaustivas revisiones del Departamento de Seguridad Pública del Estado de Texas.

"Nadie se quiere ir a formar ahí, porque tarda horas en cruzar, porque el Departamento de Seguridad Pública del Estado de Texas está del lado americano y eso está ahuyentando a que los transportistas y la industria quiera pasar por ahí", informó Manuel Sotelo, vicepresidente Cámara Nacional de Autotransporte de Carga.

"Le apostamos más a tardar a lo mejor un poco más de tiempo por otros lugares, pero que tengamos la certeza que vamos a cruzar, no nos hemos puesto de acuerdo es un resultado que se da, porque sabemos que el Departamento de Seguridad está haciendo revisiones muy fuertes a tardarnos mucho tiempo", añadió.

Destacó que por el Puente de Zaragoza- Ysleta ante dichas revisiones por hora cruzan un promedio de 3 a 20 tráileres por hora."

Le estamos apostando que por San Jerónimo-Santa Teresa, sobre todo y Guadalupe- Tornillo pudiéramos cruzar más rápido", comentó Sotelo.

Con respecto a las fallas en el sistema, por daños en la fibra óptica, Sotelo dijo "en Guadalupe- Tornillo nos dicen que para las 2:00 de la tarde debe de estar listo".

"Sabiendo que toda la mañana no ha pasado nada, nadie se ha regresado a Zaragoza". "No sabemos, no hay certeza, aunque tampoco hay por otros lados, en rechazo a lo que está haciendo, nadie está definiéndose irse por Zaragoza", enfatizó.

Dijo que el flujo está lento, sobre todo en el puente de Guadalupe Tornillo por fallas en la fibra óptica y se espera que se reactive de manera normal para las 14:00 horas.

"Desde de haber unas 500 cargas, 600, ahorita formadas en Guadalupe Tornillo, esperando a que se arregle el problema de la aduana".

"En Santa Teresa andamos como en unos 12, 13 kilómetros, que es el normal en estos días". "Cordova ahorita también tiene problemas de aduana".

