Fugas en alcantarillas ponen en riesgo la salud de los juarenses

El Biólogo Damián López, afirmó que el derrame de aguas negras que se escurre por diferentes alcantarillas de Ciudad Juárez, sí son motivo de contaminación para el medioambiente y podría causar afectaciones en las personas.

Las aguas negras pueden afectar porque contienen todos los desechos que se tiran diariamente por las coladeras y drenaje de los miles de hogares en esta frontera.

“Entre las aguas negras pueden venir desechos químicos, la gente a veces es poco inconsciente y tira todo por el drenaje, en algunas ocasiones en algunas zonas de la ciudad me ha percatado que llega un olor de las alcantarillas a solventes que se podrían utilizar en casa o pequeñas empresas y no se dispone bien de ellos”, comentó el biólogo.

Te puede interesar: Viven en riesgo de inundación más de 15 mil familias en Juárez

Explicó también que se pueden encontrar muchos tipos de bacterias que pueden ser patógenas para el ser humano.

“Para conocer si un cuerpo de agua está recibiendo aguas tratadas regularmente lo que se ve son coliformes y huevos del minto, este tipo de bacterias serían como lo más dañino para el ser humano”, dijo.

El experto en medioambiente explicó que coliformes y huevos del minto, son un tipo de indicadores que dice si el agua negra tiene microrganismos contaminantes en el vital líquido y alimentos.

Juárez JMAS comienza a soldar alcantarillas para evitar que roben las tapas

Aunque se pudiera pensar que el estar cerca del derrame de aguas negras no afecta, debido a que obviamente no se utiliza ni se consume esa agua, no obstante, al secarse el agua, quedan contaminantes que flotan en el ambiente.

“Cuando se seca el agua las bacterias quedan en el ambiente, éstas crean resistencias que sobreviven aún sin agua y viajan en el aire”, argumentó el biólogo.

En la temporada de lluvia es más común que brote el agua por las alcantarillas porque se tapan, debido a que el drenaje pluvial no es suficiente, por lo que estos desechos se escurren y van a desbocar a acequias, río Bravo o parques en colonias y así se va contaminando toda la ciudad.

Damián López, recordó que siempre ha existido la problemática de aguas negras, pero es importante buscar soluciones.

Como representante del colectivo Defensa por el Río Bravo, el activista, declaró que ya han planteado soluciones, pero la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y el Gobierno Municipal se han puesto a trabajar en esas medidas.

“Entre las soluciones está generar las campañas muy fuertes de educación ambiental, para que la gente no tire basura y las alcantarillas no se tapen tan fácil, igualmente reparar colectores que tengan muy dañada su infraestructura”, informó Damián López.