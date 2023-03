Hace falta un freno al acceso a personas en situación de movilidad: Salayandía

Después del enfrentamiento registrado al exterior de un hotel en el Centro, por las revisiones de los agentes del Instituto Nacional de Migración, el empresario Jesús Manuel Salayandia, sugiere a la federación que se tenga un mejor control del acceso de los migrantes a esta ciudad.

“Hace falta un freno en el acceso a personas en situación de movilidad, pero Ciudad Juárez es bondadosa y abierta a dar oportunidades, la gente que viene siempre se le tiende la mano, se le da de comer, es difícil”, señaló Salayandia.

Varios de los migrantes venezolanos han señalado que no les otorgan los permisos para laborar, otros más refieren que están de paso por so no pueden aceptar un empleo formal, ya que su único objetivo es cruzar a Estados Unidos.

“Nos preocupa a todos, a ti, a mí, porque te opaca toda esta mala organización, te quita oportunidades, porque también desconocemos que va a estar haciendo toda esa gente en un futuro, delinquir o que sigan pidiendo en un semáforo o si la contrates para limpieza de tu jardín y realmente no sabemos cómo sean”, detalló.

Al ser cuestionado si las autoridades federales no están realizando acciones apropiadas señaló, “no estoy tan seguro si no lo está tomando como tal, pero si te puedo decir que si están muy tranquilos y si tienen que ser más agresivos desde el punto de vista de migración para darle una oportunidad a esa gente y de manera más rápida darles trabajos formales”.

El Heraldo de Juárez le preguntó al empresario si tienen conocimiento que los venezolanos con un empleo formal tienen problemas de drogas, respondió, “toda esa gente no sabemos cómo viene, como llegó si tienen el problemas de droga o llegó aquí y ya se droga, un problema de salud, si tiene algún otro problema”.

“Es muy malo lo que está pasando, si estas personas que vienen de fuera no tienen soluciones, se van a seguir dando los enfrentamientos entre ellos y las autoridades, es un problema social latente que puede volver a darse; los empresarios debemos unirnos aún más y hacer acciones para ofrecer parte de las soluciones como empleos, techo, alimentación, entre otros”.

Finalmente, subrayó que todos los empresarios deben unirse y realizar acercamientos para convencerlos, “si se van a quedar estén con las condiciones de un empleo fijo, porque el tener a toda esta gente aquí generarán más enfrentamientos y no queremos que empiecen a delinquir”.

Publicada originalmente en El Heraldo de Juárez