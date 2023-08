Investiga Guardia Nacional presunto secuestro de migrantes: Alcalde

Este jueves el Presidentes Municipal Cruz Pérez Cuellar dio a conocer que la Guardia Nacional (GN) esta atendiendo el caso de privación de la libertad de un grupo de migrantes que se reportó la noche del miércoles.

“Estamos revisándolo, la Guardia Nacional está viendo el tema, no estamos completamente seguros del asunto, hace rato me decían que eran tres pero estamos revisando, no queremos dar información errónea”, enfatizó el alcalde.

El reporte inicial decía que eran 12 personas, transcurridas las horas se mencionó que la cifra era de al menos nueve personas afectadas, entre ellas hombres y mujeres y dos menores.

Juárez Reportan secuestro de 12 migrantes en un hotel de Juárez

“Sí hay un problema de involucramiento del crimen en el tráfico de personas, y estamos pendientes día a día con este asunto, en este tema en particular no tenemos todavía información confirmada”, agregó el alcalde este día.

Las autoridades policiacas y testigos hacen saber que las personas migrantes provenían de Ecuador y Guatemala, estos datos no ha sido confirmadas o negados por la autoridad.

Se localizó un vehículo que aparentemente fue utilizado después de la privación de la libertad de las personas en situación de movilidad.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El hecho se reportó en el hotel San Miguel ubicado en la avenida Tecnológico y calle Sierra Mojada, hasta donde acudieron varias unidades quienes posteriormente realizaron un operativo de búsqueda.

Hasta esta tarde aun se desconoce el paradero de las personas que fueron sustraídas de este lugar por la fuerza por parte de hombres armados.

Nota original de El Heraldo de Juárez